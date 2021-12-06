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Dünya Uyuşturucu kullananların pasaportuna el konulacak
Dünya

Uyuşturucu kullananların pasaportuna el konulacak

İngiltere'de uyuşturucu tacirlerine savaş açan yetkililer uyuşturucu kullananların pasaportlarına ve ehliyetlerine el koyma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:34:00 - 2021-12-06 11:35:12
Uyuşturucu kullananların pasaportuna el konulacak

 

İngiliz yetkililerin uyuşturucu ticaretini ortadan kaldırmak için yeni önlemler almak için düğmeye bastığı açıklandı. İngiliz The Sun gazetesi, Başbakan Boris Johnson hükümetinin yıllık 10 milyar dolarlık uyuşturucu ticaretini ortadan kaldırmak için önlemler alacağını duyurdu. Gazete, 10 yıllık plan kapsamında uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişilerin pasaportlarına ve ehliyetlerine el konulacağını aktardı. The Sun’a konuşan Johnson, “Suçluları cezalandırmak için yeni yöntemler bulmalıyız. Onların yaşamlarını etkileyecek şeyler yapmalıyız. Dolayısıyla pasaportlarına ve ehliyetlerine el koymayı düşünüyoruz” dedi.

 

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