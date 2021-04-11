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Siyaset Uyuşturucu kaçakçısı PKK'nın desteğiyle seçilen Barış Atay'dan AK Parti'ye skandal suçlama
Siyaset

Uyuşturucu kaçakçısı PKK'nın desteğiyle seçilen Barış Atay'dan AK Parti'ye skandal suçlama

HDP'den seçilip Meclis'e girdikten sonra Türkiye İşçi Partisi'ne geçen Barış Atay, skandal açıklamalarda bulunarak AK Parti insan kaçakçısı olmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 15:32:00 -
Uyuşturucu kaçakçısı PKK'nın desteğiyle seçilen Barış Atay'dan AK Parti'ye skandal suçlama

Uyuşturucu kaçakçısı PKK'nın siyasi ayağı HDP kadrolarından seçilip TBMM'ye giren ve bir süre sonra Türkiye İşçi Partisi'ne geçen Barış Atay, sosyal medya hesabından skandal ihtamlarda bulundu. CHP'nin yakın bir ibternet sistesinin "AKP'li belediyenin eğitim için Almanya'a gönderdiği 43 kişi geri dönmemiş" başlıklı bir haberi paylaşayn Atay, AK Parti'yi insan ticareti yapmakla suçladı. Atay, paylaşımda, "Bu işin insan kaçakçılığı olmam ihtimali yüksek" diye yazdı.

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