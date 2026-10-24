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Ehliyetini 5 yıl boyunca kullanmayan sürücülere servet ödenecek! Tam 1 milyon 300 bin lira verilecek

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Ehliyetini 5 yıl boyunca kullanmayan sürücülere servet ödenecek! Tam 1 milyon 300 bin lira verilecek

Artan trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı teşvik etmek isteyen Malta hükümeti, sürücü belgelerini gönüllü olarak teslim edenlere toplam 25 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 300 bin TL) destek vereceğini duyurdu. Başvuru yapacak adayların 30 yaşından küçük olması, en az 7 yıldır ülkede ikamet etmesi ve ehliyetlerini 5 yıl boyunca hiç kullanmamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Beş yıllık sürenin sonunda yeniden direksiyon başına geçmek isteyenlerin ise sıkı bir eğitim ve direksiyon dersi sürecinden geçmesi şart koşuluyor.

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Foto - Ehliyetini 5 yıl boyunca kullanmayan sürücülere servet ödenecek! Tam 1 milyon 300 bin lira verilecek

Trafik yoğunluğunu azaltmak isteyen Avrupa ülkesinde, ehliyetini 5 yıl boyunca kullanmamayı kabul eden gençlere 25 bin Euro destek verilecek. Yaklaşık 1 milyon 300 bin TL'ye karşılık gelen ödeme için yaş, ikamet ve ehliyet şartları aranıyor. Malta hükümeti, artan araç yoğunluğunu azaltmak, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve toplu ulaşım kullanımını teşvik etmek amacıyla Ehliyet Teslim Programı'nı başlattı. Uygulama kapsamında sürücüler, belirlenen koşulları kabul ederek sürücü belgelerini gönüllü olarak teslim ediyor.

#2
Foto - Ehliyetini 5 yıl boyunca kullanmayan sürücülere servet ödenecek! Tam 1 milyon 300 bin lira verilecek

Programdan yararlanmaya hak kazanan kişilere toplam 25 bin Euro destek veriliyor. Ödemeler tek seferde değil, 5 yıllık süre boyunca yıllık taksitler halinde yapılıyor. Katılımcıların bu süre içerisinde araç kullanmaması gerekiyor. Program, belirli yaş ve ikamet koşullarını karşılayan sürücülere açık. Başvuruda bulunacak kişilerin 30 yaşını doldurmamış olması ve Malta'da en az 7 yıldır kesintisiz ikamet etmesi gerekiyor. Adayların ayrıca en az 1 yıldır geçerli bir sürücü belgesine sahip olması ve ehliyetlerinin daha önce herhangi bir nedenle iptal edilmemiş olması şartı aranıyor. Bu koşulları karşılayan sürücüler, program kapsamında başvuru yapabiliyor.

#3
Foto - Ehliyetini 5 yıl boyunca kullanmayan sürücülere servet ödenecek! Tam 1 milyon 300 bin lira verilecek

Programdan yararlanan kişilerin, taahhüt süresi boyunca araç kullanmaması gerekiyor. Beş yıllık süre tamamlanmadan yeniden direksiyon başına geçmek isteyen katılımcıların ise aldıkları desteği iade etmesi şart koşuluyor. Beş yıllık dönemin sonunda yeniden araç kullanmak isteyenlerin belirli bir eğitim sürecini tamamlaması da gerekiyor. Bu kapsamda sürücülerin yeniden direksiyon başına geçmeden önce en az 15 saatlik direksiyon dersi alması şartı bulunuyor.

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Foto - Ehliyetini 5 yıl boyunca kullanmayan sürücülere servet ödenecek! Tam 1 milyon 300 bin lira verilecek

Malta hükümeti, uygulama için yıllık 5 milyon Euro bütçe ayırırken programdan her yıl en fazla 1.000 kişinin yararlanması öngörülüyor. Böylece araç kullanımının azaltılması ve alternatif ulaşım yöntemlerinin daha fazla tercih edilmesi hedefleniyor. 2025 yılının aralık ayında duyurulan program için başvurular 6 Ocak 2026'da açıldı. Uygulama, otomobil kullanımını azaltmaya yönelik teşvikler arasında yer alırken katılımcıların beş yıl boyunca araç kullanmama taahhüdü vermesiyle dikkat çekiyor.

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