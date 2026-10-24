Ehliyetini 5 yıl boyunca kullanmayan sürücülere servet ödenecek! Tam 1 milyon 300 bin lira verilecek
Artan trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı teşvik etmek isteyen Malta hükümeti, sürücü belgelerini gönüllü olarak teslim edenlere toplam 25 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 300 bin TL) destek vereceğini duyurdu. Başvuru yapacak adayların 30 yaşından küçük olması, en az 7 yıldır ülkede ikamet etmesi ve ehliyetlerini 5 yıl boyunca hiç kullanmamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Beş yıllık sürenin sonunda yeniden direksiyon başına geçmek isteyenlerin ise sıkı bir eğitim ve direksiyon dersi sürecinden geçmesi şart koşuluyor.