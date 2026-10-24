Ehliyetini 5 yıl boyunca kullanmayan sürücülere servet ödenecek! Tam 1 milyon 300 bin lira verilecek

Programdan yararlanmaya hak kazanan kişilere toplam 25 bin Euro destek veriliyor. Ödemeler tek seferde değil, 5 yıllık süre boyunca yıllık taksitler halinde yapılıyor. Katılımcıların bu süre içerisinde araç kullanmaması gerekiyor. Program, belirli yaş ve ikamet koşullarını karşılayan sürücülere açık. Başvuruda bulunacak kişilerin 30 yaşını doldurmamış olması ve Malta'da en az 7 yıldır kesintisiz ikamet etmesi gerekiyor. Adayların ayrıca en az 1 yıldır geçerli bir sürücü belgesine sahip olması ve ehliyetlerinin daha önce herhangi bir nedenle iptal edilmemiş olması şartı aranıyor. Bu koşulları karşılayan sürücüler, program kapsamında başvuru yapabiliyor.