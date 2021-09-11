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Dünya Uyuşturucu kaçakçısı eski general yakalandı
Dünya

Uyuşturucu kaçakçısı eski general yakalandı

Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'nin "en çok arananlar listesi"nde yer alan Venezuelalı eski General Hugo Armando Carvajal Barriso, İspanya'nın başkenti Madrid'de gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 22:29:00 -
Uyuşturucu kaçakçısı eski general yakalandı

İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin polis kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, İspanyol polisi, ABD'nin Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) ihbarı sonrasında Madrid'de 9 Eylül saat 21.15'te bir eve düzenlediği operasyonda Carvajal'ı yakaladı.

Yaklaşık iki yıldır kaçak haldeki Carvajal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, Yüksek Mahkeme'nin ileriki tarihlerde söz konusu kişinin ABD'ye iadesiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Venezuela'da eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ve şimdiki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun göreve geldiği ilk yıllarda Askeri İstihbarat Başkanı olan Carvajal, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile iş birliğinde ABD topraklarında uyuşturucu üretimi, uyuşturucu trafiği ve kara para aklamakla suçlanıyor.

Güvenlik kaynakları tarafından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Kasım 2019'dan bu yana kaçak halde İspanya'da bulunduğu belirtilen "Tavuk Carvajal" lakaplı eski Venezuelalı generalin, her 3 ayda bir ev değiştirdiği, gün boyunca evde kalıp sadece geceleri evinin terasına çıktığı, araba veya cep telefonu kullanmadığı, kimliğini değiştirmek için yüzüne estetik ameliyatı yaptırdığı, evinde peruk, sahte sakal ve bıyık takımları bulundurduğu ve sahte pasaportlar taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

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