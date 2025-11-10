  • İSTANBUL
Uyuşturucu kabağının sahibi tutuklandı
Gündem

Uyuşturucu kabağının sahibi tutuklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Uyuşturucu kabağının sahibi tutuklandı

Osmaniye'de yolcu otobüsünün bagajındaki bal kabağının içinde 706 gram uyuşturucu ele geçirildi, kabağın sahibi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde otoyolda yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik dedektör köpeği yardımıyla aracın bagajını inceleyen ekipler, yolculardan H.P'nin (19) bagaja bıraktığı bal kabağının içinde 706 gram skunk buldu. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı
Siyaset

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

AK Parti İstanbul’da 3 ilçe başkanını görevden aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme ya..
İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var
Gündem

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasında görüşme olacağına yönelik iddialar gündemdeyken, Rus cephesi, “Biz ..
