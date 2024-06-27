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Gündem Uyuşturucu ile yakalanınca saçmaladı: İndirim vardı, içiciyim
Gündem

Uyuşturucu ile yakalanınca saçmaladı: İndirim vardı, içiciyim

Yeniakit Publisher
2024-06-27 10:24:00 -
Uyuşturucu ile yakalanınca saçmaladı: İndirim vardı, içiciyim

Uyuşturucuyu ile yakalanan adam ifadesinde, "Ucuz olduğu için toplu aldım, satma niyetim yoktu" dedi.

Adana'da yolcu otobüsündeki bir kişinin bagajında yapılan aramada ayakkabının içerisine zulalanmış vaziyette 266,59 gram metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde, "Ucuz olduğu için toplu aldım. Kullanıcıyım satma niyetim yoktu" diyerek savunma yaptığı öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selim S.'nin yolcu otobüsüyle Adana'ya üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Narkotik polisleri bunun üzerine yolcu otobüsünü İncirlik Park alanında durdurdu. Ekipleri otobüsteki yolcu konumundaki Selim S.'yi indirerek önce üzerini sonra eşyalarını aramaya başladı.

Uyuşturucuyu ayakkabı içine zulalamış

Ekipler şüphelinin eşyalarının arasında bulunan 1 çift ayakkabının içerisinde 266,59 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan Selim S.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ucuz olduğu için toplu aldım. Şahıs madde bulunan bir çift ayakkabıyı verdi. İçinde madde olduğunu biliyordum, kullanıcıyım satma niyetim yoktu" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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