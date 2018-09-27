Uyuşturucu ile mücadelede ‘UYUMA’yalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu” (UYUMA) Projesi’nin Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Soylu, uyuşturucunun hem gençleri zehirlediğini hem de terör örgütlerini beslediğini söyledi. Uyuşturucunun dört bir koldan abluka altına alınması gerektiğini vurgulayan Süleyman Soylu, “2018 yılbaşından 25 Eylül’e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirdik. Bunun 13 bin 229’si sokak satıcısıdır. Böyle bir rakam yok. Bu konuda bugünden sonra çok daha kararlılıkla sokaklarda çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın güvenli bir halde olabilmesini temin eden adımlarımız devam edecektir” dedi.

EKİPLER KONUMUN BULUNDUĞU YÖNE GİDİYOR

“UYUMA” projesinin işleyişiyle de ilgili bilgi veren Soylu, “Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, önce sisteme kaydoluyor. Uyuşturucuyla satışı ve kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözlendiğinde, vatandaşlarımız bu uygulamayla bildirimlerini kısa sürede yapıyorlar. Haber merkezimize sadece bildirim yapan vatandaşımızın telefon numarası düşüyor. Bu sayede konum belirleniyor ve bulundukları yere en yakın polis ekibi, olaya hızlıca müdahale ediyor. Bu uygulamanın en önemli özelliği bildirim yapan vatandaşlarımızın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalmasıdır” dedi.