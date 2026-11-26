Özcan Deniz'in uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Yaklaşık 35 yıldır "profesyonel olarak sanatçılık yaptığını" belirten Deniz, aylık kazancından mal varlığına, sağlık sorunlarından hakkındaki suçlamalara kadar birçok konuda açıklamada bulundu.

Aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu beyan eden Özcan Deniz, mal varlığına ilişkin de bilgi verdi. Deniz, "Adıma kayıtlı 7-8 tane gayrimenkul ve 1 de araç vardır. Borsada, fonda adıma kayıtlı hesap yoktur. Bu uygulamalarla hiçbir zaman işim olmadı." dedi.

Sağlık durumuna ilişkin de açıklamada bulunan Deniz, "Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım vardır, raporlu ilaçlarım vardır, bunları kullanmaktayım." ifadelerini kullandı.