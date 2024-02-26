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Yerel Uyuşturucu bir aileyi darmadağın etti! Kızı mezara baba cezaevine
Yerel

Uyuşturucu bir aileyi darmadağın etti! Kızı mezara baba cezaevine

Yeniakit Publisher
2024-02-26 19:45:00 - 2024-02-26 19:48:33

Gençleri zehirleyen uyuşturucu, bir aileyi daha darmadağın etti. Adana'da bir baba uyuşturucu satıp kullandığını öne sürdüğü kızını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Turhan Ö. (54), uyuşturucu sattığını ve kullandığını öne sürdüğü kızı Dilan Ö. (19) ile tartışmaya başladı. Sokak ortasında başlayan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, baba olay yerinden kaçtı. Dilan Ö., çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Genç kız hayatını kaybetti

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız, Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti. Dilan Ö.'nün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Turhan Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi.

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