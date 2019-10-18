Uyuşturucu baronunun oğlu için şehri yaktılar Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, "El Chapo" lakaplı bir uyuşturucu baronunun oğlu tutuklandı. Uyuşturucu karteli tutuklamanın ardından polisle çatışmaya başladı. Çatışmalar nedeniyle savaş alanına dönen şehir adeta ateşe verildi.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, "El Chapo" (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'in devriye gezen güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından şiddetli çatışmalar çıktı. Uyuşturucu karteli Sinaloa'nın ağır silahlı üyelerinin polisler ve askerlerle çatışması, Culiacan kentinde paniğe neden oldu. Meksikalı yetkililer, şiddet olaylarının büyümesinin önüne geçmek için Ovido Guzman Lopez'in serbest bırakıldığını söyledi. Son gelişmeler sonrası Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, güvenlik kabinesini toplayacağını açıkladı. Obrador, seçilmeden önce Meksika'nın uyuşturucu kartelleriyle mücadele etme sözü vermiş ve göreve gelmesinin ardından yeni bir güvenlik birimi oluşturmuştu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken olaylara şahit olan Meksikalılar çektikleri videoları sosyal medyada paylaştılar. Paylaşılan fotoğraf ve videolar olayların boyutunu ortaya koyarken polis ve askerin kartel üyelerine karşı çaresiz kalması gözlerden kaçmadı. Yaşanan çatışmaların Devlet Başkanı Obrador'un akıbetini nasıl etkileyeceği sorusunun cevabı tüm dünyada merakla beklenmeye başlandı.

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