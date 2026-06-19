Haçlı AP hırsızdan yana

Geçmişte yaşanan türlü hak ihlallerine, başörtüsüne yönelik zulme ve Türkiye’yi teslim alan vesayet odaklarına tek kelime etmeyen Avrupa Parlamentosu (AP), 17 Haziran’da kabul ettiği raporla Gürlek’i yaptırım listesine aldı. Eski vesayet Türkiye’sine özlem duyan haçlı AP, kendilerine uyduluk yapacak Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu’nun kuyruğunu da bırakmadığını gösterdi. Çirkin raporu değerlendiren Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şunları söyledi: “AP’nin aldığı bu tür kararlar siyasi. Demokratik bir hukuk devletinde hiç kimse soruşturulamaz değildir. Kamu gücünü kullananlar da, belediye yöneticileri de, siyasetçiler de hukuk önünde hesap verebilir olmak zorundadır. Ancak ne zaman Türkiye’de belirli çevreleri rahatsız eden soruşturmalar gündeme gelse, dışarıdan gelen açıklamaların ve baskı girişimlerinin artması düşündürücüdür.

ESKİ TÜRKİYE BİTTİ

Türkiye artık vesayet odaklarının yön verdiği eski Türkiye değildir. Millet iradesinin üzerinde konumlanan seçkinci anlayışların, dış destekle yeniden alan açma çabaları sonuç vermeyecektir. Türkiye’nin ihtiyacı, dışarıdan gelen yönlendirmeler değil; kendi hukuk kurumlarının daha da güçlenmesidir. Bu , hem demokrasiye hem de milli iradeye hizmet edecektir. Türkiye’nin yürüyüşünü yavaşlatmak isteyenler olabilir; ancak bu millet, kendi meselelerini kendi hukuk düzeni içinde çözebilecek olgunluğa ve güce sahiptir.”