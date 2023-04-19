Uyuşturucu baronuna vatandaşlık verildi iddiası

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildi’ yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Türk vatandaşlığı, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre kazanılmaktadır. Türk vatandaşlığı kazanılması için kanunda aranan şartların yerine getirilmesinin yani sıra kişi hakkında, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından herhangi bir engelinin bulunmaması gerektiği açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Yukarıda da açıkça belirtildiği üzere Türk vatandaşlığını kazanma sürecinde milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından herhangi bir engel durumu tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığını kazanabilmesi mümkün değildir. Ayrıca basına yansıyan R.M. ve J.L. adli kişilerin kayıtlarının incelenmesi sonucunda Türk vatandaşlığının bulunmadığı tespit edilmiştir. Dezenformasyon içerikli bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA