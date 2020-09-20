Uyuşturucu baronu piknikte yakalandı

Hakkında 8 ayrı suçtan kesinleşmiş toplamda 20 yıl hapis cezası olan ve çevresinde 'Zeliş' takma adı ile uyuşturucu baronu olarak bilinen 40 yaşındaki kadın, Denizli'de ormanlık alanda piknik yaparken yakayı ele verdi.

Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 'Zeliş' takma isimli kadının tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'nde uyuşturucu baronu olduğu öne sürülen Z.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

JASAT ekibi tarafından, Z.Ç. 'nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine JASAT ekibi, Tavas ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile beraber dün ortak operasyon yaptı.

Düzenlenen operasyonda Z.Ç. enselenerek gözaltına alındı.

Uyuşturucu baronunun kendisini gözaltına alan jandarma ekiplerine, "Beni yakalayacağınıza teröristleri yakalasanıza" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.

Jandarmadaki işlemlerinden sonra bugün adliyeye sevk edilen Z.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Z.Ç.'nin eşi N.Ç. ile damadı T.A.'nın da aynı suçtan hapishanede olduğu bildirildi.

Uyuşturucu baronu Z.Ç.'nin oğulları M.Ç. ve Ö.Ç.'nin de damadı T.A.'nın kızı S.A.'nın da 'uyuşturucu satmaktan' polis ve jandarmada suç kayıtları olduğu öğrenildi.