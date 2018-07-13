Kendisine yardıma gelen polislere ateş açtı

Alınan bilgiye göre, Piremir Mahallesi Yaşar Sokağı'nda oturan Y.Ö'nün (29) ailesi, uyuşturucu bağımlısı oğullarını tedavi için hastaneye götürmek üzere 112 Acil Servis'ten yardım talebinde bulundu.

Sağlık ekibi, ailenin talebi doğrultusunda polis nezaretinde Y.Ö'nün evine gitti.

Güvenlik güçlerini karşısında gören Y.Ö, hastaneye gitmek istemediğini belirterek, tabancayla rastgele polislere ateş etmeye başladı.

Annesinin de evden çıkması üzerine geri çekilen polis ekipleri, Y.Ö'yü ikna etmeye çalıştı. Y.Ö'nün camları kırarak tepkisini sürdürmesi üzerine eve çok sayıda takviye ekip istendi. Genci ikna çabaları sürüyor.