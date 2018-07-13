0553 313 94 23

Kendisine yardıma gelen polislere ateş açtı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir genç, kendisini tedavi için hastaneye götürmek isteyen polis ekiplerine tabancayla ateş etti.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:29
Kendisine yardıma gelen polislere ateş açtı

Alınan bilgiye göre, Piremir Mahallesi Yaşar Sokağı'nda oturan Y.Ö'nün (29) ailesi, uyuşturucu bağımlısı oğullarını tedavi için hastaneye götürmek üzere 112 Acil Servis'ten yardım talebinde bulundu.

Sağlık ekibi, ailenin talebi doğrultusunda polis nezaretinde Y.Ö'nün evine gitti.

Güvenlik güçlerini karşısında gören Y.Ö, hastaneye gitmek istemediğini belirterek, tabancayla rastgele polislere ateş etmeye başladı.

Annesinin de evden çıkması üzerine geri çekilen polis ekipleri, Y.Ö'yü ikna etmeye çalıştı. Y.Ö'nün camları kırarak tepkisini sürdürmesi üzerine eve çok sayıda takviye ekip istendi. Genci ikna çabaları sürüyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 14:29
  1. Bursa
  2. uyuşturucu bağımlısı
  3. ateş açtı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da konut fiyatları ne? İstanbul'un hangi ilçesinde konut fiyatları en ucuz
    1. İstanbul’da konut fiyatları ne?..
    2. KPSS-2018/1 yerleştirme sonuçları son..
    3. Gebelik şekeri nedir?
    4. Çocuklarda diş gıcırdatma hastalık..
    5. Şaka gibi... Adnan Oktar'a destek için..
    6. İki aile arasında silahlı kavga: Ölü..
    7. Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesini..
    8. Demirtaş'ın adamları Türk bayrağını..
    9. Fatih Terim'den Tolga Ciğerci'ye..
    10. Dünya Kupası'nda bir ilk! İşte finalin..
    11. KPSS sonuçları açıklandı
    12. Bebeklerde kilo oranı nasıl olmalıdır?
    13. Çin menşeli tansiyon ve kalp..
    14. Eyüpsultan Odayeri köyü nerede?
    15. Kahraman İSKİ çalışanları ödüllendirildi
    16. İşte Oktar'ın servetinin kaynağı! 86..
    17. Sedat Peker hakkında karar verildi!
    18. Nevşehir'deki skandal iddia ile ilgili..
    19. Eyüpsultan Ağaçlı köyü nerede? Ağaçlı..
    20. Akıllara durgunluk veren olay:..
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...