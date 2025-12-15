HA GAYRET! Demirler bağlanıyor, Keresteler çakılıyor! Haydi hayırlarda yarışmaya

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Fidan’dan Suriye açıklaması! 'Daha yeni başlıyoruz'

Esad ailesinin Rusya'daki yaşamı deşifre oldu: Gününü gün ediyorlar

Sahte yarayla mağduriyet oyunu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

'Ey cemaat! Kaçak içki içmeyin, yasadışı bahis oynamayın!'

Köklerinden kopan kimlik! Gençler neden kaçıyor?

İzmir’i güzel söğüşlemişler! Küfürbaz CHP’liyi Tunç Soyer beslemiş…

CHP Hatay Milletvekili Topal’dan Bakan Kurum’a: 2 dakikada yok olan yüz yıllık kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu, takdir ediyorum

Türksat’tan yeni proje “Yerli ve milli veri merkezi” Veriler yerli yazılım ile daha güvende

Canlı yayında robotu döven YouTuber'a 1 milyon dolarlık dava açıldı

Japonya'da İslam güneşi doğuyor! Bölük bölük Müslüman oluyorlar
Yerel

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kartal Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi yanına, inşaatına başlanan Veysel Karani Gaziler Cami ve Kuran kursu yardımlarınızı bekliyor

"Cami Merkezli Bir Hayat" için Kartal Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi yanına, sadece beton ve demirden değil MÜMİN gönüllerden oluşan bir CAMİ inşa ediyoruz.

VEYSEL KARANİ GAZİLER CAMİİ VE KURAN KURSU DERNEĞİ'ne desteğiniz için:

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

IBAN: TR68 0020 5000 0950 4613 2000 01

Ziraat Bankası

IBAN: TR50 0001 0025 7306 3812 6050 02

Haydi hayırlarda yarışmaya!..

