HA GAYRET! Demirler bağlanıyor, Keresteler çakılıyor! Haydi hayırlarda yarışmaya
Kartal Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi yanına, inşaatına başlanan Veysel Karani Gaziler Cami ve Kuran kursu yardımlarınızı bekliyor
"Cami Merkezli Bir Hayat" için Kartal Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi yanına, sadece beton ve demirden değil MÜMİN gönüllerden oluşan bir CAMİ inşa ediyoruz.
VEYSEL KARANİ GAZİLER CAMİİ VE KURAN KURSU DERNEĞİ'ne desteğiniz için:
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
IBAN: TR68 0020 5000 0950 4613 2000 01
Ziraat Bankası
IBAN: TR50 0001 0025 7306 3812 6050 02
Haydi hayırlarda yarışmaya!..