RTÜK’ten beklenen hamle: "Jasmine" dizisine inceleme başlatıldı

RTÜK’ten beklenen hamle: "Jasmine" dizisine inceleme başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" adlı diziye inceleme başlattı. Müslüman Türk aile yapısına uygun olmayan dizi yayına girdiği günden bu yana büyük tepki almıştı.

RTÜK’ten beklenen hamle geldi. Müslüman Türk aile yapısına uygun olmayan “Jasmine” adlı diziye inceleme başlatıldı.  RTÜK, dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlerle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlerle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatıldığı belirtilerek, RTÜK olarak yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetlerini her fırsatta vurguladıkları anımsatıldı.

“GEREKLİ ADIMLAR KARARLILIKLA ATILACAKTIR”

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluğun daha da büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. RTÜK, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek, aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."

