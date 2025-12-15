Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasına seslendi: Türk demeyi yasaklayan CHP, bugün de Türk dünyasına yanlış pencereden bakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aziz milletim, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Lefkoşa'dan Taşkent'e, Bakü'den Aşkabat'a en içten selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Partimizin Türk dünyası vizyon belgesinin tanıtım töreninde sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tanıtım toplantımızın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bugün aynı zamanda UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü idrak ediyoruz.

Türk dünyasının farklı köşelerinde aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü kutlu olsun.

Türklerin birbiriyle kucaklaşmaması, kaynaşmaması için tüm yollar denendi. Kimliğini savunan, değerlerine sahip çıkan münevverler turancılıkla suçlanarak ya hapse atıldı ya sürgün edildi ya da nicesi kurşunların darağaçlarının kurbanı oldu.

BORALTAN CHP'NİN KARA LEKESİDİR

Türk dünyasının varlığından bahsetmek sadece sınırlarımızın ötesinde değil, 1940'lar tek partili dönemde ülkemizde de yasaklanmıştır. Tek parti döneminde Türkiye dışında da Türk var demek suç sayılıyordu. Sadece bununla da kalmadılar. Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türklerini Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim etmişlerdir.

Boraltan Faciası CHP'nin Türkiye'nin tarihine geçmiş bir kara lekesidir. Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP Türk dünyasına halen yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir.

Sadece Karabağ'da değil Suriye'de de aynı basiretsizliğe şahit olduk. CHP bu, başka bir şey beklemeyin.

CEMEVİ PROVOKASYONUNA TEPKİ

(Özgür Özel'e) Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları bühtandan öte apaçık provokasyondur. 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür.

Türk Dünyası Vizyon Belgesi, AK Parti'nin küresel sorumluluk bilinci ile Türk dünyasında birlik ve beraberliği pekiştirme iradesinin en somut göstergesidir.

Çevre, iklim, sürdürülebilirlik başlıkları ayrıntılı biçimde belgede ele alındı. Su kaynaklarının kor8unması, doğal afetlere karşı dayanıklı şehirlerin inşası Türk dünyasının çevre politikalarında ortak bir duruş geliştirilmesine imkan veriyor. Vizyon belgesinin en dikkat çekici yanı dil ve kültürel ortaklığa dayalı genişleyen bir coğrafi ufka sahip olmasıdır.

Türk dünyası geniş coğrafyada yön veren merkez. Türk devletleri ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."