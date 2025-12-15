CHP’li belediyede pes dedirten görüntü! Makam aracı bu kez köpek için
Akit TV’de yayınlanan programda konuşan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, görüntülerin vahametini gözler önüne serdi. Karahasanoğlu, “Belediyenin memurunu, özel kalem müdürünü belediye başkanının köpeğini gezdirmek için görevlendiriyorsunuz. Yetmiyor, bir de makam aracı tahsis ediliyor. Araç camından köpeğin başını çıkardığı görüntüler var. Bunlar normal şeyler değil” ifadelerini kullandı.
CHP’li bir belediyede ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Belediye başkanına ait olduğu belirtilen makam aracının, başkanın köpeği için tahsis edildiği anlar sosyal medyada infial oluşturdu.
Daha önce sahil şeridini kapatmasıyla gündeme gelen belediyenin, bu kez de belediye personelini köpek gezdirmekle görevlendirdiği iddia edildi.
CHP’li belediyelerde yaşanan bu tür uygulamaların artık sıradan hale geldiğini belirten Karahasanoğlu, “Bir yerde köpeğe makam koltuğu tahsis ediliyor, başka bir yerde makam aracı. Vatandaşın vergisiyle alınan araçların bu şekilde kullanılması kabul edilemez” diyerek tepki gösterdi.
Görüntülerin vatandaşın vicdanında derin bir rahatsızlık oluşturduğunu vurguladı.
Gündem
Karahasanoğlu’ndan İmralı’ya itiraz edenlere Hodri Meydan! İmralı’ya gitmeyenleri, alkışlayacağım, bir şartla..
Gündem
CHP Hatay Milletvekili Topal’dan Bakan Kurum’a: 2 dakikada yok olan yüz yıllık kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu, takdir ediyorum