  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

RTÜK dizi ahlâksızlıklarına “dur” desin!

Fuat Oktay: En büyük tehdit SDG! Verilen süre ay sonunda doluyor

4+4+4 mesleki eğitim ve sosyal yapıyı baltalıyor! Diploma var meslek yok

Nakillerde devrim kapıda! Laboratuvarda üretilen böbrek umut oldu!

Senin mahallenin rezilliklerini yazsak sayfalar yetmez! Nevşin’den ‘Kemalistler Daha Ahlaklı’ hezeyanı

CHP’li ABB’de usulsüzlük rutin hale geldi: Denetim raporu bombayı patlattı

Bunu biz değil Sözcü söylüyor: Hayatı felç ettiler

Sınır hattında darbe! Pakistan ordusu 13 teröristi etkisiz hale getirdi

Silivri’de Enver Aysever ve Ekrem İmamoğlu arasında yolsuzluk tartışması! “Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam”

İstanbul Valiliği genelge yayınladı: cami önünde akılalmaz rezillik!
Medya CHP’li belediyede pes dedirten görüntü! Makam aracı bu kez köpek için
Medya

CHP’li belediyede pes dedirten görüntü! Makam aracı bu kez köpek için

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Akit TV’de yayınlanan programda konuşan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, görüntülerin vahametini gözler önüne serdi. Karahasanoğlu, “Belediyenin memurunu, özel kalem müdürünü belediye başkanının köpeğini gezdirmek için görevlendiriyorsunuz. Yetmiyor, bir de makam aracı tahsis ediliyor. Araç camından köpeğin başını çıkardığı görüntüler var. Bunlar normal şeyler değil” ifadelerini kullandı.

CHP’li bir belediyede ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Belediye başkanına ait olduğu belirtilen makam aracının, başkanın köpeği için tahsis edildiği anlar sosyal medyada infial oluşturdu.

Daha önce sahil şeridini kapatmasıyla gündeme gelen belediyenin, bu kez de belediye personelini köpek gezdirmekle görevlendirdiği iddia edildi.

CHP’li belediyelerde yaşanan bu tür uygulamaların artık sıradan hale geldiğini belirten Karahasanoğlu, “Bir yerde köpeğe makam koltuğu tahsis ediliyor, başka bir yerde makam aracı. Vatandaşın vergisiyle alınan araçların bu şekilde kullanılması kabul edilemez” diyerek tepki gösterdi.

Görüntülerin vatandaşın vicdanında derin bir rahatsızlık oluşturduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
