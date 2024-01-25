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Yerel Uyuşturucu 17 yaşındaki gencin gözünü böyle kararttı!
Yerel

Uyuşturucu 17 yaşındaki gencin gözünü böyle kararttı!

Yeniakit Publisher
2024-01-25 13:01:00 - 2024-01-25 13:10:03

Uyuşturucu kullanımı özellikle gençler arasında giderek artarken kimi zaman geri dönüşü olmayacak şekilde birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, madde bağımlısı 17 yaşındaki S.K. oturduğu evi ateşe verdi. 6 kişilik aile kış ortasında sokakta kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Memiş Mahallesi Seniha Sokakta S.K.'ya ait evde dumanların yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Polis yangın yerinde önlem aldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonucunda yangın söndürülürken, 3 katlı binanın ikinci katında bulunan daire kullanılamaz hale geldi.

17 yaşındaki madde bağımlısı genç yangını çıkardı

Yangını, aynı evde oturan madde bağımlısı 17 yaşındaki S.K’nin çıkardığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, Adliyeye sevk edilirken, 6 kişilik aile kış ortasında mağdur oldu.

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