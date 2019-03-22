Uyurgezerliğe alınacak önlemler

Yatmadan önce her türlü görsel ya da işitsel; tv, radyo, bilgisayar gibi uyarıcıdan kaçının.

Zararlı ya da keskin cisimlerin olmadığı güvenli bir uyku ortamı hazırlayın.

Pencereleri ve kapıları kilitletin.

Balkonu olmayan, mümkünse zemin katta bir yatak odasında uyuyun.

Odadaki engelleri kaldırın. Zeminde kaygan halı kilim olmamasına dikkat edin.

Pencereleri kalın perdelerle kapatabilirsiniz.

Eğer uyurgezerliğe, meselâ yemek borusu reflüsü, uykuda nefes durması (uyku apnesi), sürekli bacak hareketleri (huzursuz bacak sendromu) ya da kasılma gibi daha temel tıbbi rahatsızlıklar sebep oluyorsa, bunlar tedavi edilmelidir.

-Yaralanma ihtimali varsa,

-Sürekli tekrar ediyor, önemli aile içi sorunlara yol açıyor ya da gün içerisinde fazla uykuya sebep oluyorsa, diğer önlemlerin yetersiz olduğu ispatlanmışsa uyurgezerlik bozukluğu için ilaç tedavisi gerekebilir..

Bizimki de maalesef bir uyurgezer

Uyurgezerlik sebebi bir türlü açıklanamayan bir uyku bozukluğu hali.. Erkekler kadar kadınlarda da görülen bir durumdur ve daha çok çocuklarda. Uyurgezerlik açıklanamamakla birlikte, derin bir uykudan uyanamama şeklinde açıklanmaktadır. Kişi aslında uyanmak ister fakat bunu bir türlü başaramaz. Bu anda gözleri aralık ya da tamamen açık olabilir. Bazen uyurgezerlikle birlikte sayıklama da görülebilir.

Uyurgezer rahatsızlığı başlangıçta önemsenmeyebilir. Fakat aslında tehlikeli bir yönü vardır. Bazen kişi uyurgezer haldeyken kendine istemeden zarar verebilir.

Bazı kişiler kendilerini camdan ya da balkondan atmaya bile kalkışabilir.

06-12 yaş arası çocuklarda daha sık rastlanan bu rahatsızlık uzmanlar tarafından tam olarak bir hastalık olarak nitelendirilmiyor. Sorun ise, doğru yatış pozisyonunun bilinmemesinden kaynaklandığı ileri sürülüyor.

Uyandırma yöntemi

Uyurgezerler genel olarak gözleri açık bir şekilde dolaşırlar ve hareket ederler, engelli alanlarda da adımlarını bu sayede kontrol edebilirler fakat şuur tam olarak yerinde değildir. Konuşmaları duyar, sorular sorduğunuzda cevap almanız bile mümkündür fakat mantıklı cevaplar çoğu zaman alınamaz.

Uyandırılırken onları korkutmadan ve incitmeden uyandırmak gerekir. Sarsılarak değil, belirli süre ile adı söylenerek uyandırılmalıdır.

Sürekli takip etmeniz de onu rahatsız edecektir. Arkasından, mesafenizi koruyarak kısık ses ile ona adını söylemeniz iyi olacaktır. Bir süre sonra uyurgezer durumun farkına varacak ve kendine gelecektir.

Çocukluk dönemi

Uzmanlar küçük yaşlardaki birçok çocuğun uyurgezer olduğunu belirtiyor. Bu rahatsızlığın tek sorunu doğru pozisyonda yatılmamasıdır.

Çocuğun uygun pozisyondan sürekli çıktığı için uyurgezer olması normaldir.

Yetişkinlerde ise yine aynı şekilde rahatsız bir pozisyon ya da aşırı stres bu rahatsızlığa sebep olmaktadır. Gün içerisinde kafaya takılan herhangi bir şey uyurgezerlik esnasında tekrarlanır ve absürt bir şekilde yorumlanır.

Tedavi gerektirmeyen bir rahatsızlıktır fakat rahatsız edici boyutlara ulaşırsa doktorlar tarafından uyku ilaçları verilmektedir.