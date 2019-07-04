Uyumadan önce yoğurt yemek sağlık için yararlı mıdır?

Yoğurt ölçülü ve düzenli tüketildiğinde sağlıklı bir beden için son derece kıymetlidir. Uzmanlar yoğurdun sağlıklı yanlarının zararlı hale gelmemesi için günde iki kaseden fazla tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle de kadınların beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışması için günde kesinlikle iki kaseyi geçmemeleri gerekiyor.

Kalsiyum deposu

Kalsiyum deposu olan yoğurt hem çocuklar hem de yetişkinler için son derece önemlidir. Menopoz döneminde tüketimi ise kadınların kemik erimesi sorunuyla karşılaşmaması adına çok kıymetlidir.

Harika bir atıştırmalık

Gece buzdolabının başından ayrılmayanlara şahane bir önerimiz var. Şayet tatlı isteğiyle buzdolabını karıştırıyorsanız; yoğurt ve toz tarçını karıştırıp tüketebilirsiniz. Böylelikle hem tatlı krizinizi bastırmış olursunuz hem de kilo alma sorunuyla karşı karşıya kalmazsınız. Elbette, kilo almak istemiyor ve yoğurdun faydalı yönlerinden yararlanmak istiyorsanız meyveli değil sade yoğurt yemelisiniz.

Gece uyumadan önce yoğurt yemenin faydaları nelerdir?

Yoğurt vücudun serotonin ve melatonin salgılamasını arttırır. Bu hormonlarda bedenin rahatlayıp, iyi bir uyku ya geçmesine yardımcı olur.

Beyinden sonra vücudun en önemli ikinci organı olarak bağırsak gösterilir. Düzenli çalışan bağırsaklar, sağlıklı bir beden için önemlidir. Yoğurt içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsakları düzenler.

Uyumadan önce yoğurdunuzun içerisine birer çay kaşığı tarçın, zencefil ve zerdeçal eklerseniz metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olursunuz. Bu karışımı haftada üç kez yaptığınızda kilo vermeye başladığınızı fark edeceksiniz.

Gece uyumadan önce tüketeceğiniz yoğurt kaslarınızın güçlenmesine yardım edecektir.