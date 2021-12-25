Uyumadan önce peynir yerseniz bakın ne oluyor! Duyunca şok olacaksınız

Uyumadan belli bir aralıktan önce gıda tüketmeyi kesmek, sağlıklı bir uyku ve mide sağlığı için önemli.

Ancak gariptir ki halk arasında, yatmadan önce yenen peynirin kabusa yol açtığına dair bir inanç var...

Peynir, canlı kabuslara ve uykusuz bir durumda fırlatıp döndüren gecelere neden olma ününe sahip olsa da, son kanıtlar bunun tam tersinin doğru olduğunu gösteriyor.

Peki peynir ve uyku arasındaki ilişki nedir? Gelin birlikte inceleyelim...

Yatmadan önce yemek zaten zararlı

Yatmadan önce yağlı ve ağır yemekler yemek hazımsızlığa yol açabilir ve bu da uykuyu bölebilir. Bölünen uyku ise daha fazla kabus görülmesine, ya da en azından uyanıldığı için kabusların hatırlanmasına neden olur.

Peki neden peynir?

Bu durum, peynirdeki bazı vitamin ve besinlerden kaynaklanmaktadır.

Örneğin, az yağlı peynirler, serotonin hormonunun salınımını destekleyen amino asit triptofanda özellikle yüksektir. Serotonin, vücudu gevşemeye teşvik eden bir nörotransmiterdir ve uyku döngünüzü yönetmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yüksek seviyede triptofan seviyesine ek olarak, peynir de kalsiyum açısından yüksektir. Bu özel mineral özellikle stres azaltmada ve sinir liflerinin stabilizasyonunda etkilidir, yani sinir sistemi daha fazla yerleşmiş ve gevşeme sağlar.

Kalsiyum beyindeki sinir liflerini bile etkileyebilir, bu yüzden peynir yedikten sonra rahatlamaya başlayan sadece vücudunuz değildir.