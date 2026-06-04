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Gündem Acılı anne, Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Gündem

Acılı anne, Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Acılı anne, Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu

Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda Polat ailesinin koruması olan Can Polat'ın annesi cenazede Dilan Polat'ı suçladı. Acılı anne, "Dilan'ın Allah belasını versin. Onun yüzünden oldu her şey. Dilan çocuğumu mahsus götürdü. Çocuğumun bir şeyi yoktu." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda Polat ailesinin koruması olan Can Polat, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, bazı aile fertleri sinir krizi geçirdi.

Olay, dün İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için bölgede bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelin önünde silah sesleri yükseldi. Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığını yapan Can Polat (37), otelden ayrılmak üzere aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Polat, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

 

Can Polat için Ataşehir'deki Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Engin Polat, Dilan Polat ve aile fertleri katıldı.

"DİLAN'IN ALLAH BELASINI VERSİN"

Törende sinir krizi geçiren Can Polat’ın annesi, yaşananlardan Dilan Polat’ı sorumlu tuttu.

Acılı anne, "Dilan'ın Allah belasını versin. Onun yüzünden oldu her şey. Dilan çocuğumu mahsus götürdü. Çocuğumun bir şeyi yoktu" diyerek tepkisini dile getirdi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

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