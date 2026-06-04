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Spor Liverpool’da yeni dönem başladı! Arne Slot’un yerine Andoni Iraola getirildi
Spor

Liverpool’da yeni dönem başladı! Arne Slot’un yerine Andoni Iraola getirildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Liverpool’da yeni dönem başladı! Arne Slot’un yerine Andoni Iraola getirildi

İngiliz ekibi Liverpool, sezon sonunda Arne Slot ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevi için Andoni Iraola ile anlaşmaya vardı.

Liverpool’da beklentilerin altında kalan sezonun ardından teknik direktör değişikliği yaşandı.

 

Premier Lig'de sezonu 5. sırada tamamlayan ve beklentilerin altında kalan Liverpool'da Arne Slot ile yollar ayrıldı. Liverpool, son olarak Bournemouth'u çalıştıran Andoni Iraola ile anlaşmaya vardığını açıkladı. 43 yaşındaki teknik adam yeni sezonda Liverpool'un başında olacak.

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