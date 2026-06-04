Erdoğan'dan Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'ye tarihi karşılama! Afrika'nın "kara gün dostu" Türkiye kalkınma mücadelesine tam destek veriyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ve kardeş ülke Nijer’in Cumhurbaşkanı Tiani ve beraberindeki heyetle tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki köklü bağları ve stratejik iş birliğini pekiştiren görüşmede; savunmadan enerjiye, eğitimden tarıma kadar geniş bir yelpazede kritik kararlar alındı, anlaşmalar imzalandı.

Afrika ülkeleriyle ilişkileri eşit ortaklık ve kazan-kazan ilkeleri temelinde büyütmeye kararlı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahel bölgesinde terörle mücadele eden dost ve kardeş ülkelerin her zaman yanında olduklarının altını çizdi.

1400'lü Yıllara Uzanan Köklü ve Stratejik İlişkiler

Tarihi Münasebetler Her Geçen Gün Gelişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer'in derin tarihi ilişkilere sahip olunan Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geldiğini belirtti. Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400'lü yıllara uzanan ilişkilerin bugün karşılıklı adımlarla her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti.

Kalkınma Mücadelesine Tüm İmkanlarla Destek

Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen Cumhurbaşkanı Tiani liderliğinde farklı bir atılım içinde olduğunu takdirle izlediklerini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin Afrika halklarının kara gün dostu olarak tüm imkanlarıyla Nijer'in kalkınma mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Savunma Sanayii ve Güvenlikte Yakın İş Birliği Dönemi

Askeri Eğitim ve İstihbarat Masada

Görüşmenin en kritik başlıklarından biri güvenlik ve savunma sanayii oldu. Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadelede Nijer'in yanında olduklarını belirten Erdoğan; askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Savunma Firmalarıyla Müspet Neticeler Yakın

Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini takdirle takip ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk heyetin Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii firmalarıyla yapacağı temasların olumlu sonuçlarının yakında alınacağına inandığını ifade etti.

Ekonomik Ortaklık Komitesi Kuruluyor ve Yeni Anlaşmalar İmzalanıyor

Çok Boyutlu İlişkilere Ahdi Zemin Kazandırıldı

Heyetler arası görüşmelerde savunma, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkiler etraflıca değerlendirildi. Nijer'deki yatırım fırsatlarının ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin tesis edilmesinde mutabık kalınırken, çeşitli alanlarda imzalanan yeni anlaşmalarla ilişkilerin yasal altyapısı daha da pekiştirildi.

TİKA ve Dostluk Hastanesi ile İnsani Dokunuş

İşletme protokolü yenilenen Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi'nin münasebetlerin insani boyutuna büyük katkı sağladığını belirten Erdoğan; TİKA'nın sulama, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Nijer'in idari ve sivil altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini aktardı.

Eğitim Alanında Gönül Elçileri Yetişiyor

Maarif Okulları ve Türkiye Bursları ile Güçlenen Muhabbet

Türkiye Maarif Vakfı'nın başkent Niamey'deki 12 okulda 1700'ü aşkın öğrenciye eğitim verdiğini müjdeleyen Erdoğan, 300'ü Türkiye burslusu olmak üzere 500'e yakın Nijerli öğrencinin ülkemizde yükseköğrenim gördüğünü söyledi. Bu mezunların iki ülke arasında gönül elçisi olduğunu belirten Erdoğan, YÖK ile muadil Nijerli kuruluş arasında da yeni bir iş birliği mutabakat metni imzalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'nin huzurunda iki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tchiani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.

İki ülke arasındaki "Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2026-2030 Yılları İçin Uygulama Protokolü"ne Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare imza attı.

"Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri"yi Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou imzaladı.

"Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokol"e Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Nijer Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanı Albay Dr. Garba Hakimi imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijer Cumhuriyeti Ulusal Diplomatik ve Stratejik Araştırmalar Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı"nı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare imzaladı.