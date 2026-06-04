Mağdurların feryadı sonunda karşılık buldu! Akit defalarca yazdı, zulüm bitti

Süresiz nafaka dayatmasının ailede ve toplumda yol açtığı yıkımı defalarca dile getiren, on binlerce mağdurun sesi soluğu olan ve nafaka zulmünün son bulması için siyaset ve yargı dünyasını çağrıda bulunan Akit Medya Grubu’nun yayınları sonunda karşılık buldu. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka zulmünü iptal etti.

Akit gazetesinin uzun yıllardır gündemde tuttuğu süresiz nafaka zulmü nihayet bitiyor. Aileleri uçuruma, aile fertlerini cinnete sürükleyen ve istismarcıların geçim kaynağına dönüşen müebbet nafaka uygulamasına son verecek karar nihayet geldi.

AYM İPTAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) süresiz nafaka uygulaması ile ilgili kritik kararını dün vererek binlerce süresiz nafaka mağdurunu sevindirdi. AYM, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yüksek Mahkeme, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini dün Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağladı. Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının “süresiz olmasına” ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, başvuruyu Genel Kurul gündemine alarak, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti ve yeni yasal düzenlemenin yapılabilmesi için kararın yürürlüğe girişini 9 ay erteledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Boşanma davaları 10 yıl sürüyor, bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz” diyerek nafakazedelere umut olmuştu. Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 12'nci Yargı Paketi'nde boşanma hukukunda reform yapılması ve yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi de gündemde. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslağa göre, nafaka konusunda evlilik süresi göz önüne alınacak. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl; 5 yıl evli kalanlara 7 yıl; 10 yıl evli kalanlara ise 12 süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor. Belirlenen sürelerin sonunda ise nafaka ödemesinin sonlandırılması planlanıyor.

AKİT ZULMÜ HEP GÜNDEMDE TUTMUŞTU

Akit Medya Grubu, süresiz nafaka dayatmasının ailede ve toplumda yol açtığı yıkımı defalarca dile getirmiş, on binlerce mağdurun sesi soluğu olmuştu. Akit, kısa evlilikler sonrası bile ömür boyu devam eden süresiz nafaka zulmünün son bulması için, siyaset ve yargı dünyasını defalarca harekete geçmeye çağırmıştı. İşte Akit’in nafaka zulmünü gündemde tutan etkili yayınlarından bazıları: