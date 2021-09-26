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Kadın - Aile Uyuma problemi mi çekiyorsunuz?
Kadın - Aile

Uyuma problemi mi çekiyorsunuz?

Önemli bir olaydan önce uyuma problemi mi çekiyorsunuz, endişelisiniz veya streslisiniz ve bu yüzden uykuya dalamıyorsanız sinirlerinizi sakinleştirmek ve uykuya dalabilmeniz için bu yöntem size yardımcı olacaktır.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 22:10:00 -
Uyuma problemi mi çekiyorsunuz?

Önemli bir olaydan önce uyuma problemi mi çekiyorsunuz, endişelisiniz veya streslisiniz ve bu yüzden uykuya dalamıyorsanız sinirlerinizi sakinleştirmek ve uykuya dalabilmeniz için bu yöntem size yardımcı olacaktır. Denemenizi öneririz.

1/4 çorba kaşığı bal

1/8 çorba kaşığı deniz tuzu

1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı

Bu karışımı olduğu gibi yutabilir veya bir bardak ılık su içerisine ekleyebilirsiniz. 

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