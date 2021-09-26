Önemli bir olaydan önce uyuma problemi mi çekiyorsunuz, endişelisiniz veya streslisiniz ve bu yüzden uykuya dalamıyorsanız sinirlerinizi sakinleştirmek ve uykuya dalabilmeniz için bu yöntem size yardımcı olacaktır. Denemenizi öneririz.

1/4 çorba kaşığı bal

1/8 çorba kaşığı deniz tuzu

1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı

Bu karışımı olduğu gibi yutabilir veya bir bardak ılık su içerisine ekleyebilirsiniz.