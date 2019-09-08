Uyum sürecini Söğüt Şenlikleri’ne katılarak geçirdiler Bilecik’te liseye başlayan öğrenciler, okula uyum sürecini bu yıl 738’incisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katılarak geçirdiler.

Bilecik’te liseye başlayan öğrenciler, okula uyum sürecini bu yıl 738’incisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katılarak geçirdiler.

Bilecik’te Refik Arslan Öztürk Fen Lisesine başlayan 9’uncu sınıf öğrencileri, "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında müdürleri ve öğretmenleri ile birlikte Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret ettiler. Burada şenlik alanında bulunan Yörük çadırlarını gezen öğrenciler, Dursun Fakıh Türbesi’ni de ziyaret ettiler. Daha sonra Bilecik kent merkezine dönen öğrenciler, Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebali’nin türbesini ziyaret ettiler. Ardından türbe yerleşkesi içinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ni gezen öğrenciler, yetkililerden yerleşke hakkında bilgi aldılar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.