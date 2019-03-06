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Uysal, “Karabük rahat nefes alacak”

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:27
Uysal, “Karabük rahat nefes alacak”

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal Tüccarlar iş merkezindeki esnafları ziyaret ederek,verdikleri desteklerle Karabük’ün rahat nefes alacağını söyledi.


Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Tüccarlar İş Merkezinde bulunan esnafla bir araya gelenUysal, “Esnafımızın geçtiğimizde neler çektiğini biliyoruz. Görüştüğümüz her esnaf kardeşim değişim istediğini söylüyor. Baskıdan bıkmış durumdalar. Esnafına bu muameleyi yapanlar gerekli cevabı 31 Mart günü alacaklardır. Esnafı gülümseyen bir Karabük’ü tekrar oluşturabilmek için çok az zaman kaldı. Esnaf kardeşlerimin destekleri ile Karabük rahat nefes alacak" şeklinde konuştu.


Esnaf ziyaretlerinde Başkan adayı Uysal’a partililer ve meclis üyesi adayları eşlik etti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:27
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