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Uysal ile atak dönem!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Murat Uysal’ı yoğun bir gündem bekliyor.

09 Temmuz 2019 Salı 11:06
Uysal ile atak dönem!

 Buğra Kardan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Murat Uysal’ı yoğun bir gündem bekliyor. Para politikası araçlarını kullanarak enflasyon oranlarını makul seviyelere çekmeye odaklanacak olan Uysal’a yerli ve yabancı yatırımcılar da güven duyuyor.

İletişim kanalları açık tutulsun

Yatırımcılar, Uysal’ın hükümetle koordineli çalışması gerektiği konusunda hemfikir olup “Ancak bu şekilde ekonomi toparlanır, rayına oturur” görüşünde birleşiyor.  Ekonomistlerin temennisi ise Merkez Bankası’nın iletişim kanallarını açık tutması.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, Murat Uysal ve ekibinin şeffaf olması; yatırımcılara net açıklamalar yapması gerektiğini belirtti.

Sorular yanıt bulsun

Uysal’ın iletişime önem vermesi gerektiğini vurgulayan Arzova, şunları kaydetti: “Merkez Bankası daha evvel katıydı, kapalı kutuydu. Kurumun sorunlar karşısında ne yapacağı tam olarak bilinmiyordu. Onun için yeni dönemde açık olmakta, yatırımcılarla diyaloğu arttırmakta yarar var. Malum eskiden basın toplantıları monolog halinde geçiyordu. Sorular yanıt bulmuyordu. Bu sıkıntı aşılmalı. Sualler karşılıksız kalmamalı. Kafaları karıştıracak açıklamalar yapmaktan kaçınılmalı.

Kritik uyarılar

Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ön planda tutulmasında fayda gören Arzova, “Kurumun hükümetle koordinasyonu, ekonomi yönetimiyle ahenk içinde olması şart. Ama çok yakınlık da tartışmalara neden olabilir” uyarısı yaptı. Uçuk tahminlerden kaçınılmasını da tembihleyen Arzova, “Örneğin Erdem Başçı ve Murat Çetinkaya döneminde ilan edilen yüzde 5 TÜFE öngörüsü ütopikti, kafaları karıştırıyordu. Aynı hata tekrarlanmamalı, realist olunmalı” ifadelerini kullandı. Arzova, ayrıca Merkez Bankası’nın bundan böyle faizle mücadele konusunda daha aktif olması; enflasyonla mücadeleyi öne çıkarması gerektiğini dile getirdi.

İhtiyatlı olmakta yarar var

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Arslanoğlu ise Merkez Bankası’nın yeni dönemde kur risklerine karşı da ihtiyatlı olmaya davet etti. Arslanoğlu, kurumun öngörülebilir adımlarla yatırımcılara güven vermesi gerektiğine işaret etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:06
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Merkez Bankası
  3. Murat Uysal
  4. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova

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