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Uykusuzluk nasıl giderilir? Uyku getiren şeyler Uyku duası nedir?

Uykusuzluk, uykuya dalmakta güçlük çekmek günümüzde en sık rastlanan sorunların başında gelmete. Uykusuzluk problemi stresten, çay, kahve gibi içeceklerden kaynaklandığı gibi pek çok nedenden kaynaklanabilmektedir. Bu makalemizde uykunuzu getiren, uykuya dalmanızı kolaylaştıran şeyleri ve uyku ilaçlarının isimlerini bildireceğiz. Uyku sorunu yaşayanlar sıklıkla uyku sorununu doğal yöntemlerle nasıl çözeceklerini öğrenmek istiyor. Peki uyku getiren gıdalar nelerdir?

19 Mart 2019 Salı 11:09
Uykusuzluk nasıl giderilir? Uyku getiren şeyler Uyku duası nedir?

Uykusuzluk, uykuya dalmakta güçlük çekmek günümüzde en sık rastlanan sorunların başında gelmete. Uykusuzluk problemi stresten, çay, kahve gibi içeceklerden kaynaklandığı gibi pek çok nedenden kaynaklanabilmektedir. Bu makalemizde uykunuzu getiren, uykuya dalmanızı kolaylaştıran şeyleri ve uyku ilaçlarının isimlerini bildireceğiz. Uyku sorunu yaşayanlar sıklıkla uyku sorununu doğal yöntemlerle nasıl çözeceklerini öğrenmek istiyor. Peki uyku getiren gıdalar nelerdir?

Uyku günlük yaşamın bir sure için kesintiye uğraması ya da boşa geçen zaman değildir. Zihinsel ve fiziksel sağlığımızı her gün yenilememiz için önemli olan ve yaşamımızın üçte birini kapsayan aktif bir dönemdir. Uykuya dalma veya sürdürmede güçlük, yani uykusuzluk (insomnia) toplumda her üç kişiden birinde görülen önemli bir sağlık problemidir.  Uykusuzluk her yaşta görülür. İnsanların çoğu bir veya iki gece uykusuzluk çeker, ancak bu durum bazen haftalar, aylar ve hatta yıllarca sürebillir. Uykusuzluk en sık kadınlar ve ileri yaştaki kimselerde görülür.

- Dinlenme biçimimiz olan uyku, bedensel fonksiyonlarımızın en önemlilerinden biridir. Fakat depresyon, stres, amfetamin, antidepresan türü ilaçlar, açlık, tokluk, ışık, yüksek ses, sigara, çay, kahve, zihnin meşgul olması gibi birçok neden uyku kalitemizi etkiliyor. Uykusuzluk ya da kalitesiz uyku pek çok sağlık sorununun sebebi oluyor.

- Çay için Bitki çayları yatmadan önce gevşemenize yardımcı olur.

- Kitap okuyun Yoğun bir günün heyecanını yatıştırmak için favori kitabınızı elinize alın.

- Teknolojiden uzak durun Teknoloji ürünü cihazlardan gelen mavi ışık gün içinde olanları düşünmenizi sağlar, bu sebepten dolayı uyumadan en az yarım saat önce bu cihazları kapatın.

- Bir şeyler arıştırın Bal, süt ve fındık gibi atıştırmalıkların içerisinde olan bileşimler uykuyu tetikler.

- Germe egzersizleri yapın Germe ağrılarınızı azalttığı gibi aynı zamanda sizi sakinleştirerek uykuya hazırlar.

- Işığı kapatın Alarm, cadde lambası, elektronikler- bunların hepsi sizin derin bir uyku uyumanızı engeller. Işık kirliliğini engellemek için bir şeyler ile bunları örtün.

- Sıcak duş Duş kaslarınızın gevşemesine sebep olur, buda duşa kolay dalmanızı sağlar.

- Egzersiz Gün içinde egzersiz ile enerjinizi harcamak, akşam uykuya dalmanızı hızlandıracak.

- Yemeği erken yiyin Yatağa dolu bir mide ile girmek, yatarken sizi rahatsız edecektir, akşam yemeğinizi erken saatlerde ve hafif bir şekilde yiyin .

- Stresten kaçının Tedirgin ve kaygılı olmak sizi her zaman uyanık tutar, bütün gün ve gece boyunca stresten uzak durmanın yollarını bulun ve zihninizi temizleyin.

- Kokuları deneyin Lavanta ve çay ağacı yağı huzur verici kokulardır. Yatağınıza ve saçınıza birkaç damla bu kokulardan damlatın.

- İdeal ısıyı bulun Sağlıklı bir uyku uyumak için en uygun sıcaklık 18-22 derece aralığıdır.

- Doğal reçeteler Birçok insan kediotu ve melatonin gibi takviyelerin doğal, sağlıklı bir uyku için birebir olduğunu söyler.

İyi bir uyku için uyulması gereken kurallar

Her gün aynı saatte uyuyun. Uykudan en az bir saat önce bilgisayar, televizyon ve telefon ile bağlantınızı kesin. Yatmadan en az 4 saat öncesinde alkollü içecekler ve kafeinli içeceklerden uzak durun. Yatak odanız sessiz ve sakin olmalı. Işığı tamamen kesen perdeler kullanın. Odanın zifiri karanlık olması melatonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Rahat bir yatakta, rahat edeceğiniz giysilerle uyuyun. Yatak odasının ısısı çok yüksek olmamalı Yatak odasında hiçbir elektronik eşya bulunmamalı.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) den Uyku Duası

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu;

Ey! uyumaya niyetlenen kimse yatağına uzan ve şöyle de:

"Allah'ım, nefsimi Sana teslim ettim, bütün benliğimle Sana yöneldim.''

"İşlerimi sana emanet ettim, sırtımı Senin kudretine dayadım.''

"Senin rahmetinden ümitvârım, gazabından da korkuyorum.''

"Senin dergahından başka ne iltica edebilecek bir yer var, ne de güvenilir bir mekan.''

"Senin merhametine sığınıyor ve Senden eman diliyorum.''

"Ve indirdiğin Kitab'a, gönderdiğin Peygamber'e (sav) imanımı ikrar ediyorum.''

Şayet bunu okuduğun gece ölecek olursan, fıtrat üzere (mü’mince) ölmüş olursun; eğer sabaha erersen, hayır bulursun.

* Buhârî, Daavât 7,9; Tevhid 34; Müslim, Zikr 56, (2710); Tirmizî, Daavât 76, (3391) ''

Uyku tüm hayatın düzeni gibidir. Uykusuz geçirilen bir günde kişide mutluluk, neşe, huzur olmamakla birlikte aşırı sinir görülebilir. Bu nedenle yaşamın en önemli gereksinimlerinden birisi uykudur. Uyku düzeni bozukluğunda, geceleri uykudan sık sık uyanıldığında ve uyku uyuyama gibi problemlerde aşağıdaki uyku duası ile yatağa yatmanızı öneriyoruz. Uyku duanızı okuyarak dalacağınız uyku size ve kalbinize rahatlık sağlayacaktır.

Uyku duası

"Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni."

Anlamı

Allah'ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver. 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:09
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