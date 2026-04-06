Yılmaz Özdil Sözcü'den istifa etti! O isimle tartışması sonunu getirdi!
Yaklaşık 4 ay sönce Sözcü TV'nin başına getirilen Yılmaz Özdil, görevinden istifa etti. Özdil'in istifa dilekçesini kanalın sahibi Burak Akbay'a sunduğu öğrenildi.
Yeniçağ Gazetesi’nin haberine göre Özdil, siyasetçilerle yaşadığı polemiklerin ardından istifasını kanalın sahibi Burak Akbay’a sundu.
Medyascope da Sözcü TV’den kendi ulaştığı kaynaklardan Özdil’in istifa dilekçesini sunduğunu doğruladı.
BULUT VE GÜNAYDIN İLE TARTIŞMIŞTI
Yaklaşık 4 ay önce kanalın başına gelen Özdil, son olarak CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile tartışmıştı.
CHP'li Günaydın ve Burhabettin Bulut'ta tepki gösteren Yılmaz Özdil, dün şu paylaşımı yapmıştı:
“Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın’ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır.”
14 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILMIŞTI
Sözcü TV 3 yıl önce kurulduğunda kanalın başında olan Özdil, kısa süre sonra istifa etmişti.
Özdil ikinci kez aralık ayının başında kanalın başına getirilmişti. Özdil'in Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından 14 kişi işten çıkarılmıştı. Özdil yönetiminde Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliğine İpek Özbey, Sözcü TV Genel Müdürü görevine ise Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk getirilmişti.
