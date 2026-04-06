Tarih

6 Nisan 1999: Mehmet Çağlayan'ın vefatı (Âlim, Müftü)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Âlim, Müftü Mehmet Çağlayan'ı hayırla yâd ediyoruz.

1923 yılında Muş İline bağlı Ortakent köyünde dünyaya geldi. İlk ilmini bölgenin önemli fakihlerinden Mustafa hocaefendiden aldı. Babasının medresesindeki ilk ilim tahsilinde Kur’an-ı Kerim, lügat, sarf ve nahiv ilimlerini okuduktan sonra, aynı medresedeki hocalardan da ders okudu. Daha sonra, Bitlis vilayetinin Norşin Medresesi’nde eğitimine devam etti.

Norşin Medresesi’nde merhum Şeyh Takıyyuddin ve Şeyh Maşuk efendilerin yanında dokuz yıl öğrenim gördükten sonra askerlik vazifesini yerine getirdi. Bu süreçte kaybettiği dört yıllık zamanı telafi etmek için eğitimine ara vermeden devam etti. Bu dönemde merhum Muğakomlu İbrahim hoca, Muhammed Mahfuz hoca ve Yusuf hocanın yanında ilim tahsiline devam etti.

Mehmet Çağlayan hoca Fıkıh, tefsir ve hadis ilimlerinde araştırma yapmak üzere İslâm âlemini ziyaret ederek burada ilim ehliyle hemhâl oldu.



1949 yılında babası Mustafa hocanın vefat etmesi üzerine Kıyık köyünde bulunan babasının medresesine dönerek 1954 yılına kadar burada ders vermeye devam etti. Değişik illerde müftülük yaptıktan sonra 1979 yılında Niğde Müftülüğü’ne atandı. Buradan emekli oldu.

1986 yılında İstanbul’a yerleşip ilmi çalışmalarına burada devam etti. “İslam’ın izzetini, nefislerimizin izzetinden üstün tutmalıyız. Ancak bunu başarırsak Allah’ın inayetine mazhar olabiliriz” sözünü sıkça tekrar eden ve tembihleyen Mehmet Çağlayan hocaefendi, Ehl-i Sünnet itikadını yılmadan savunan ender ve icazetli din adamlarındandır.

Son devrin âlimlerinden Mehmet Çağlayan hoca, 6 Nisan 1999 yılında İstanbul’da vefat etti. İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Mezarlığı’na defnedildi.

