6 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(٢٦) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلٖيمُ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(26) De ki: “Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek, sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. Haklıyı haksızdan en iyi ayıran ve her şeyi bilen O’dur.”



(Sebe Suresi, 34/26) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) İyilik

TEFSİRİ:



Âyette geçen ve sözlükte “açar” anlamına gelen yeftehu fiili bu bağlamda “Hak üzere yargılar ve hüküm verir” demektir (İbn Atıyye, IV, 420; Şevkânî, IV, 372). Bu sebeple meâlde gerek bu fiile gerekse aynı kökten türeyen fettâh kelimesine buna uygun bir anlam verilmiştir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Siz, aranızdaki zayıflar sebebiyle rızıklanıyor ve yardım ediliyorsunuz.”



Kaynak: Buhari, Cihad, 76





