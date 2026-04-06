6 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (6 Nisan 2026)
VAHYİN DİLİNDEN:
(٢٦) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلٖيمُ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(26) De ki: “Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek, sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. Haklıyı haksızdan en iyi ayıran ve her şeyi bilen O’dur.”
(Sebe Suresi, 34/26) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) İyilik
TEFSİRİ:
Âyette geçen ve sözlükte “açar” anlamına gelen yeftehu fiili bu bağlamda “Hak üzere yargılar ve hüküm verir” demektir (İbn Atıyye, IV, 420; Şevkânî, IV, 372). Bu sebeple meâlde gerek bu fiile gerekse aynı kökten türeyen fettâh kelimesine buna uygun bir anlam verilmiştir.
Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri
ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
“Siz, aranızdaki zayıflar sebebiyle rızıklanıyor ve yardım ediliyorsunuz.”
Kaynak: Buhari, Cihad, 76
GÜNÜN SÖZÜ: