  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlk özgün ilaçta müjde geldi: Türkiye'den dünya sağlığına hediye! Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
6 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (6 Nisan 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٢٦) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلٖيمُ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(26) De ki: “Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek, sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. Haklıyı haksızdan en iyi ayıran ve her şeyi bilen O’dur.”

(Sebe Suresi, 34/26)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Âyette geçen ve sözlükte “açar” anlamına gelen yeftehu fiili bu bağlamda “Hak üzere yargılar ve hüküm verir” demektir (İbn Atıyye, IV, 420; Şevkânî, IV, 372). Bu sebeple meâlde gerek bu fiile gerekse aynı kökten türeyen fettâh kelimesine buna uygun bir anlam verilmiştir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri 

 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“Siz, aranızdaki zayıflar sebebiyle rızıklanıyor ve yardım ediliyorsunuz.”

Kaynak: Buhari, Cihad, 76


GÜNÜN SÖZÜ: 



GÜNÜN FOTOĞRAFI:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23