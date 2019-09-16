Uykusuzluğa ne iyi gelir? Uykusuzlukla savaşan gıdalar

Geceleri bebekler gibi mışıl mışıl uyumak istiyorsanız; yediklerinize içtiklerinize özen göstermelisiniz. İşte, merak ettiğiniz " Uykusuzluğa ne iyi gelir?” sorusunun cevabı…

Düzenli uyku alışkanlığı sağlıklı bir beden için son derece kıymetlidir. Uzmanlar yetişkinlerin günde en az 7-8 saat uyumaları gerektiğini belirtiyor. Geceleri ne yaparsanız yapın bir türlü uykuya dalamıyorsanız; yediklerinize-içtiklerinize özen göstermelisiniz.

Uykusuzluğa ne iyi gelir?

Yatağa gitmeden önce kaliteli bir uyku için bazı önlemler alabilirsiniz. Yapılan bilimsel çalışmalar vişne suyunun içerdiği vitamin ve minareller sayesinde uyku kalitesini arttırdığını kanıtlamıştır. Vişne suyunun yanı sıra uyku öncesi ballı papatya çayı ya da ballı ılık süt içebilirsiniz.

Muz önemli

Uyku öncesi yarım muzun üzerine biraz tarçın serpip yiyebilirsiniz. Bu hem tatlı arzusunu ortadan kaldırır hem de mışıl mışıl uyumanızı sağlar.

Kafein tüketimine dikkat!

Gün içerisinde bolca çay-kahve tüketiyorsanız; geceleri uyumakta zorlanmanız son derece normal. Bu nedenle akşam 18.00'den sonra kafein tüketimini kesebilirsiniz.

Lavanta yağı!

Lavanta iyi bir antibakteriyeldir. Mis gibi kokusuyla lavanta sakinleştirir ve uykuya dalmanıza yardımcı olur. Bu nedenle yastığınıza her gece birkaç damla lavanta yağı ya da lavanta kolonyası damlatabilirsiniz.