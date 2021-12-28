Uykusuzluğa ne iyi gelir? Kolay tarif

İnsomnia: Gece boyunca uykunun bölünmesidir. Bu rahatsızlıklar dışında, psikolojik etkenler, yaş, kabuslar, depresyon, kalp rahatsızlıkları, ilaçlar ve yaşam stili de uyku sorunlarına yol açan sebeplerdendir.

Uykusuzluğa iyi gelen doğal yiyecekler ise kaçan uykunuzu geri getirmek ve ertesi gün şiş gözlerle dolaşmanızı engellemede yardımcı olacaktır.

Rahat uyumak için ne içmeli?

Naneli veya sade papatya çayı tüketmek sizi sakinleştirip gevşetecektir. Uyumadan önce içilen bir bardak papatya çayı uykunuzu getirecektir. Vişne ve kiraz içerdikleri yüksek miktarda melatonin ile uyku getirir ve uykunun kalitesini artırır. 20 tane kiraz ya da vişneyi bir kase yoğurtla blenderda ezip yiyebilirsiniz.