  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Uykusuzluğa ne iyi gelir? Kolay tarif
Kadın - Aile

Uykusuzluğa ne iyi gelir? Kolay tarif

İnsomnia (uyuyamama hastalığı): İnsomnia belirtileri, uykuya dalmada sorun yaşama, çok erken saatlerde uyanma, gece boyunca uykunun bölünmesidir.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 22:07:00 - 2021-12-28 22:16:07
Uykusuzluğa ne iyi gelir? Kolay tarif

İnsomnia: Gece boyunca uykunun bölünmesidir. Bu rahatsızlıklar dışında, psikolojik etkenler, yaş, kabuslar, depresyon, kalp rahatsızlıkları, ilaçlar ve yaşam stili de uyku sorunlarına yol açan sebeplerdendir.

Uykusuzluğa iyi gelen doğal yiyecekler ise kaçan uykunuzu geri getirmek ve ertesi gün şiş gözlerle dolaşmanızı engellemede yardımcı olacaktır.

Rahat uyumak için ne içmeli?

Naneli veya sade papatya çayı tüketmek sizi sakinleştirip gevşetecektir. Uyumadan önce içilen bir bardak papatya çayı uykunuzu getirecektir. Vişne ve kiraz içerdikleri yüksek miktarda melatonin ile uyku getirir ve uykunun kalitesini artırır. 20 tane kiraz ya da vişneyi bir kase yoğurtla blenderda ezip yiyebilirsiniz.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay