Uykunun bebeklerin konuşmasında bir etkisi var mı?

Almanya'da yapılan araştırma, uykunun bebeklerin konuşmasındaki önemini ortaya koydu. Araştırmacı Angela Friederici, bebeklerin 6-8 aylıkken uykuda kelimeleri kaydetmeye başladıklarını aktararak, "Bu tahmin ettiğimizden daha erken süre. Kelimeleri daha erken kaydettiklerini gördük. Uyku, bebeklerin duydukları sesleri ayırt etmesini sağlıyor. Kelimelerin duydukları sesler olmadığını uyku aracılığıyla anlıyorlar" ifadelerini kullandı. Friederici, yapılan uzun süreli deneyde öğlen uykusuna yatan bebeklerin dil öğrenme kapasitesinin arttığının anlaşıldığını belirtti.