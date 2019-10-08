Uykuluk nedir? Uykuluk nasıl yapılır? Uykuluk bir sakatattır. Son dönemde pek çok kişi uykuluğun ne olduğunu ve nasıl pişirildiğini araştırmaya başladı. İşte, merak ettiği " Uykuluk nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Uykuluk bir sakatattır. Son dönemde pek çok kişi uykuluğun ne olduğunu ve nasıl pişirildiğini araştırmaya başladı. İşte, merak ettiği " Uykuluk nasıl yapılır?” sorusunun cevabı… Uykuluk nasıl yapılır? Malzemeler: 1 kilo uykuluk

1 adet limonun suyu

2 su bardağı su

1 demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

Sıvı yağ Öncelikle uykulukları yıkayıp, zarlarını soyun. Uykulukları tencereye yerleştirin. Limon suyu, su, tuz, yağ ve ince kıyılmış maydanozları koyun. Ocağın altını açın ve pişmeye bırakın. Afiyet olsun.

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