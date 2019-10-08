Uykuluk nedir? Uykuluk nasıl yapılır?
Uykuluk bir sakatattır. Son dönemde pek çok kişi uykuluğun ne olduğunu ve nasıl pişirildiğini araştırmaya başladı. İşte, merak ettiği " Uykuluk nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…08 Ekim 2019 Salı 12:15
Uykuluk bir sakatattır. Son dönemde pek çok kişi uykuluğun ne olduğunu ve nasıl pişirildiğini araştırmaya başladı. İşte, merak ettiği " Uykuluk nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Uykuluk nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 kilo uykuluk
- 1 adet limonun suyu
- 2 su bardağı su
- 1 demet maydanoz
- 1 çay kaşığı tuz
- Sıvı yağ
Öncelikle uykulukları yıkayıp, zarlarını soyun.
Uykulukları tencereye yerleştirin.
Limon suyu, su, tuz, yağ ve ince kıyılmış maydanozları koyun.
Ocağın altını açın ve pişmeye bırakın.
Afiyet olsun.
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