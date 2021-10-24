Uykuda diş sıkma sorunu çok sık rastlanan sağlık sorunlarından biridir. Genellikle kişinin tek başına fark etmesinin zor olduğu bu durum pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor. Peki, uykuda diş sıkma neden oluyor?

Uykuda diş sıkma nedir?

Uykuda diş sıkma bir diğer adıyla 'Bruksizm' pek çok sağlık soruna yol açabiliyor. Uyku bruksizmi (dşl gıcırdatması), normalde uyku ile ilişkili bir hareket bozukluğu olarak kabul edilir. Uyku sırasında dişlerini sıkan veya gıcırdatan bireylerin, horlama ve nefes almada duraklamalar yani uyku apnesi gibi başka uyku bozukluklarına sahip olma olasılığının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Diş sıkma nasıl olur?

Diş sıkma hastalığı önceleri sadece alt üst çene uyumsuzluklarından kaynaklandığı düşünülse de günümüzde alt üst çene kapanışı sorunsuz olan hastalarda bile diş sıkma, diş gıcırdatma problemleri ile de ortaya çıktığı kabul edilmiştir. Günümüzde, diş sıkma veya gıcırdatma (bruksizm); stresli günlük yaşamın uykuda ortaya çıkan yansıma belirtisi olarak kabul edilmektedir.

Uykuda diş sıkma belirtileri nelerdir?

Kişinin yanındakini uyandıracak kadar yüksek sesle dişleri gıcırdatma

Birbirine kenetleme olmak üzere artan diş ağrısı

Dişte hassasiyet, çatlamış, düzleşmiş, gevşemiş veya yontulmuş dişler

Çenede, boyunda veya yüzde ağrı

Dişin daha derin katmanlarını açığa çıkaracak kadar aşınmış diş minesi

Kulakta bir sorun olmasa da kulak ağrısı gibi hissedilen ağrı

Şakaklarda başlayan hafif baş ağrısı

Uyku bozukluğu

Yanak iç kısmında çiğnemeden kaynaklanan hasar

Yorgun ya da kasılan çene kasları ile tamamen açılıp kapanmayan kilitlenmiş bir çene bulunur.

Uykuda diş sıkma nasıl önlenir?

Diş sıkma sorunundan kurtulmak için öncelikle hayatınızdan stresi uzak tutmanız gerekiyor.

Uyurken bir ağız koruyucu yani gece plağı takabilirsiniz.

Gün boyu kafein tüketiminizi sınırlandırın.

Yaşadığınız bu sağlık sorunu için bir an önce bir hekime başvurabilirsiniz.

Diş sıkma sorunu olan hangi doktora gitmeli?

Uykuda diş sıkma sorunu yaşayanların öncelikle bir diş hekimine görünmesi gerekiyor. Eğer diş sıkma alışkanlığı çene eklemine zarar verdiyse hastanın bir çene cerrahına görünmesi gerekir.