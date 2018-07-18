Uyku testi nasıl yapılır?

UYKU TESTİ AŞAMALARI:

Uyku testi yapılacak olan hasta doktorunun önerdiği uyku merkezine giderek teste hazırlanır. Uyku testinde hastaya yapıştırılacak elektrotların vücuda daha iyi yapışmasını sağlamak için hastanın duş alması önerilir.

Bunun duşunda uyku testinin yapılacağı gün, alkol alınmamalı, gündüz uyunmamalı, uyku kalitesini bozacak derecede çay vb. içecekler tüketilmemeli ve uyku getirecek ilaçlar alınmamalıdır.

Uyku merkezine gelen hasta, bir süre dinlendikten sonra testin yapılacağı odaya alınır. Daha sonra hasta, kendi getirdiği uyku kıyafetlerini giyer. Uyku teknisyeni, hastaya uygulanacak işlemleri anlattıktan sonra elektrotları bağlamaya başlar.

Elektrotlar, saçlı deriye, kulak arkasına, her iki gözün yakınlarına, çeneye ve göğüs kısmına yapıştırılır. Kandaki oksijen miktarını ölçmek amacıyla parmak uçlarına, horlama ve nefes alıp vermeyi incelemek için de buruna sensörler takılır.

Daha sonra bu elektrot ve sensörlerin tümü bir cihaza bağlanır. Bu aşamada, erkek hastaların tıraş olarak testin yapılacağı uyku merkezine gelmesi daha elektrotların daha sağlıklı sonuçlar vermesi açısından önerilmektedir.

Sensörler ve elektrotlar cihaza bağlandıktan sonra teknisyen, izleme odasına çekilir ve elektrot ve sensörlerden gelen sinyalleri bilgisayar üzerinde takip etmeye başlar.

Ayrıca, yatak odasında bulunan bir kamerayla hastanın görüntü kaydı da alınır.

Tüm gece boyunca alınan bilgisayarda analiz edilerek sonuçları hastaya verilmektedir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.