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'Uyku saatleri IQ seviyesini belirliyor': Zeki olanlar geç uyuyor

Yapılan çalışmalar IQ seviyesinin uyku saatiyle alakalı olduğunu ortaya çıkarıyor.

09 Ekim 2018 Salı 08:51
'Uyku saatleri IQ seviyesini belirliyor': Zeki olanlar geç uyuyor

Yapılan araştırmalara göre, zeki insanlar düşük IQ'ya sahip olan insanlara göre geceleri daha aktif oluyorlar.

Huffington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD'de gençler üzerinde yapılan araştırmalar, zeki insanların, ortalama veya düşük zekaya sahip insanlara göre daha geç uyuduklarını gösteriyor.

Konu üzerine araştırma yapan Londra Ekonomi ve Politika Üniversitesi'nden Psikolog Satoshi Kanazawa'ya göre de uyku ile zeka ilişkisi doğru orantılı durumda.

Ortaya çıkan veriler gösteriyor ki, zeki insanlar için hayat herkes uyuduktan sonra başlıyor. Araştırma yer alan istatistiklere göre zeka seviyesine göre insanların uyudukları saat aralıkları şöyle:

IQ seviyesi 75'in altında olanlar

Haftaiçi: 23:41 —7:20
Haftasonu: 00:35 —10:09

90 ile 110 arasında:

Haftaiçi: 00:10 —7:32
Haftasonu: 01:13 —10:14

125 ve üzeri:

Haftaiçi: 00:29 —7:52
Haftasonu: 01:44 —11:07 saatleri arasında uyuyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 08:51
  1. uyku seviyesi
  2. IQ

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