  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaca ünlü ekonomistlerden Fed tahmini: Faizler artarsa dolar kurunda ve altında olacakları ilan ettiler

Ruhsat alındı! Kanal manzaralı inşaatlar başlıyor

AK Partili vekil Tekirdağ'daki Melek Mosso konserini böyle savundu: Biz eğlenmek istiyoruz!

17 yaşında öldürülen genç kızın tutuklu babası ifade verdi: Parmak izi çıkar diye dokunmadım!

Ramazan Kurtoğlu sosyal medya hesabından paylaştı: Turgut Özal’ın yakın akrabasıdır!

CHP'li vekil şehit cenazesinde bile rezillik çıkardı

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! 5. maddeye dikkat çektiler

Akaryakıt fiyatlarına zam: Yeni ücreti ne? Aracı olanlar dikkat! 12 Haziran güncel LPG, motorin, benzin fiyatları

Gel bakalım İsveç! Toplantı tarihi verildi

Uğur Dündar- Enver Aysever-Şaban Sevinç'in Halk TV kavgası!
Eğitim “Uyku düzeninizi şimdiden ayarlayın”
Eğitim

“Uyku düzeninizi şimdiden ayarlayın”

Yeniakit Publisher
2023-06-13 10:02:00 -
"Uyku düzeninizi şimdiden ayarlayın"

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Şehriban Özabacı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan gençlerin sadece sınavdan önceki gece değil, çok daha önceden uyku düzenini sağlamaları gerektiğini bildirdi.

Özabacı, son bir haftada dinlenmenin önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Çalışmak kadar dinlenmek; sevilen, hoşa giden faaliyetlere zaman ayırmak, gençleri güçlendirmek, motivasyonu artırmak açısından önemlidir. Çalışma ve dinlenme zamanları dengeli bir şekilde düzenlenmelidir. Uyku da bu dinlenme süreci içinde en önemli kaynaklardan biridir. Uyku düzeninin sağlanması zihinsel performansı olumlu yönde etkiler. Sınava hazırlanan gençlerin sadece sınavdan önceki gece değil, çok daha önceden uyku düzenini sağlamaları gerekir. Sınav sabahı zinde uyanabilmek ve erken kalkabileceği bir düzen uygulamak yerinde bir karar olur.” Özabacı, gençlerin desteklendikleri duygusunu daha fazla yaşayabilmeleri için güvendikleri kişilerle kaygılarını, korkularını, umutlarını, hayallerini paylaşmalarının güvende hissetmelerine yardımcı olacağına işaret ederek, “Olumlu düşünceleri zihninden uzaklaştırmamak, iyi gelen, rahatlatan düşünceleri, umut veren gelecek hayallerini zaman zaman düşünmek destekleyici olacaktır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23