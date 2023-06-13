“Uyku düzeninizi şimdiden ayarlayın”

Özabacı, son bir haftada dinlenmenin önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Çalışmak kadar dinlenmek; sevilen, hoşa giden faaliyetlere zaman ayırmak, gençleri güçlendirmek, motivasyonu artırmak açısından önemlidir. Çalışma ve dinlenme zamanları dengeli bir şekilde düzenlenmelidir. Uyku da bu dinlenme süreci içinde en önemli kaynaklardan biridir. Uyku düzeninin sağlanması zihinsel performansı olumlu yönde etkiler. Sınava hazırlanan gençlerin sadece sınavdan önceki gece değil, çok daha önceden uyku düzenini sağlamaları gerekir. Sınav sabahı zinde uyanabilmek ve erken kalkabileceği bir düzen uygulamak yerinde bir karar olur.” Özabacı, gençlerin desteklendikleri duygusunu daha fazla yaşayabilmeleri için güvendikleri kişilerle kaygılarını, korkularını, umutlarını, hayallerini paylaşmalarının güvende hissetmelerine yardımcı olacağına işaret ederek, “Olumlu düşünceleri zihninden uzaklaştırmamak, iyi gelen, rahatlatan düşünceleri, umut veren gelecek hayallerini zaman zaman düşünmek destekleyici olacaktır” dedi.