"Uyku apnesi tedavi edilmezse ani ölümlere yol açabilir"

Nöroloji Uzmanı Aka Uluğ Trakyalı, uyku apnesi hastalığı ve tedavisinde uygulanan yöntemler hakkında bilgi verirken, tedavisi gerçekleşmeyen uyku apnesinin birçok hastalığın habercisi olacağını belirtti. Trakyalı, "Uyku apnesi tedavi edilmezse, hastada kalp, böbrek, akciğer ve hormon rahatsızlıklarından ani ölümlere kadar uzanan hayati risk taşıyan problemlere neden olur" dedi.

Uyku sırasında nefesin en az on saniye durması rahatsızlığı olarak tanımlanan uyku apnesi, kişilerin hayat kalitesini düşürüyor. Nöroloji Uzmanı Aka Uluğ Trakyalı, nefes tıkanıklığı, düzensiz solunum ve gündüzleri uyku hali belirtileri taşıyan kişilerin geç kalmadan uzman bir hekime başvurması gerektiğini belirtti. Trakyalı, "40 yaş üstü kilolu bireylerde görülme sıklığı artan uyku apnesinin en önemli belirtisi, uyku sırasında nefesin durmasıdır; ancak bu belirtiler günlük yaşamımızı etkileyecek genel rahatsızlıkların oluşumuna kadar yayılabilir" şeklinde vurguladı.

Trakyalı, uyku apnesi tedavi edilmediğinde kişilerde görülen hastalıklar hakkında bilgi verdi. Trakyalı, "Uyku apnesi, hipertansiyon, kalp yetmezliği, ani ölüm, ritm bozuklukları, astım, baş ağrıları, depresyon, cinsel isteksizlik, mide rahatsızlıkları ve yaşam kalitesini bozan sosyal rahatsızlıklara sebep olabilir" diye vurguladı.

İzmir Özel Ata Sağlık Hastanesi Nöroloji Uzmanı Aka Uluğ Trakyalı, uyku apnesinin kesin teşhisi ve şiddetinin ölçülebilmesinin laboratuvarda yapılan uyku çalışması ile mümkün olacağını iletti. Trakyalı, uyku apnesi belirtileri bulunan hastaların tanısı ve tedavisi yapılmadan önce bir kulak burun boğaz ve nöroloji muayenesi sonrası uyku laboratuvarına alındığını belirtti.

Trakyalı, "Gece boyunca izlenen hastanın, beyin elektrosu (EEG) göz hareketleri (EOG), çene kas gerilimi (çene EMG), yatış pozisyon kayıtları, soluk alıp verirken burundan giren hava akımı, soluk alıp verirken göğüs ve karın hareketleri, kan oksijen seviyesi, kalp ritim (EKG), bacaktaki kasılmaları (bacak EMG) kaydedilir. Uyku laboratuvarında tespit edilen hastaya uygun pozitif basınçlı solunum cihazları verilir. Hastanın bu cihazlara uygunluğu da tespit edildikten sonra kişiler yatarken bu cihazı kullanmaya başlar" şeklinde konuştu.

Trakyalı, horlayan, uykuda nefesinin kesildiği belirtilen ve gündüz yorgun ve uyuklaması olan hastaların uyku laboratuvarına başvurabileceğini bildirdi.