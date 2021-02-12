Uygur Türklerine emniyet engeli: 'Kime gideceğiz sayın Cumhurbaşkanım' feryadı!

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İstanbul, Konya ve Kayseri'den yola çıkan Uygur Türkleri ikinci defa Çin Başkonsolosluğu önünde biraraya gelerek aileleri hakkında bilgi almak istedi. Emniyet güçleri ise koronavirüs gerekçesi ile eyleme izin vermedi.

'Nereye gidelim sayın Cumhurbaşkanım?'

Kısa süreli yaşanan gerginlik olaysız bir şekilde sona erdi. Yaşananları twitter hesabından değerlendiren Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, emniyet güçlerinin müdahalesine sitemde bulundu:

"Bu görüntüler mazlumun hamisi Türkiye’mize hiç yakışmadı. Çin soykırımına tek kelime itiraz edemeyen Cumhur ittifakı. Mazlum Doğu Türkistanlıların sesini keserek kime hizmet ediyor. Nereye gidelim sayın Cumhurbaşkanım?"

Önceki gün de Ankara'da bir otelde kalan 24 Uygur Türkü emniyet güçleri tarafından geldikleri şehirlere geri gönderilmişti.