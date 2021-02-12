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Gündem Uygur Türklerine emniyet engeli: 'Kime gideceğiz sayın Cumhurbaşkanım' feryadı!
Gündem

Uygur Türklerine emniyet engeli: 'Kime gideceğiz sayın Cumhurbaşkanım' feryadı!

Çin Başkonsolosluğu önünde eylem yapmak isteyen Uygur Türkleri'ne polis müdahalesi geldi. Yaşananları değerlendiren Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, emniyet güçlerinin müdahalesine bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 23:20:00 - 2021-02-13 00:15:10

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul, Konya ve Kayseri'den yola çıkan Uygur Türkleri ikinci defa Çin Başkonsolosluğu önünde biraraya gelerek aileleri hakkında bilgi almak istedi. Emniyet güçleri ise koronavirüs gerekçesi ile eyleme izin vermedi.

'Nereye gidelim sayın Cumhurbaşkanım?'

Kısa süreli yaşanan gerginlik olaysız bir şekilde sona erdi. Yaşananları twitter hesabından değerlendiren Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, emniyet güçlerinin müdahalesine sitemde bulundu:

"Bu görüntüler mazlumun hamisi Türkiye’mize hiç yakışmadı. Çin soykırımına tek kelime itiraz edemeyen Cumhur ittifakı. Mazlum Doğu Türkistanlıların sesini keserek kime hizmet ediyor. Nereye gidelim sayın Cumhurbaşkanım?"

Önceki gün de Ankara'da bir otelde kalan 24 Uygur Türkü emniyet güçleri tarafından geldikleri şehirlere geri gönderilmişti.

Uygur Türkleri Ankara'da buluştu: Emniyet tarafından otelden alınarak yaşadıkları şehirlere geri gönderildiler
Uygur Türkleri Ankara'da buluştu: Emniyet tarafından otelden alınarak yaşadıkları şehirlere geri gönderildiler

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