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Dünya

Uygur Türkleri katliamın 11. yıldönümünde Çin'e tepki gösterdi

İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan Çin Büyükelçiliği önünde toplanan Uygur Türkleri, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan) Çin tarafından uygulanan zulmü protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 23:01:00 -
Uygur Türkleri katliamın 11. yıldönümünde Çin'e tepki gösterdi

Protestocular ellerinde İsviçre ve Doğu Türkistan bayraklarının yanı sıra baskılar sonucu hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı.

Uygur Maarif Derneği Başkanı Adem Galip, yaptığı açıklamada "Doğu Türkistan'da 11 sene önce yaşananlar adeta bir katliamdır. Acımızı içimize gömüyoruz. Mücadelemiz amacına ulaşana, katliamlar ve baskılar bitene kadar protestolara devam edeceğiz. 11 sene önce sözde Çin medyasına göre 197 kişi yaşamını yitirdi, bin 680 kişi ise yaralandı. Bizim edindiğimiz bilgilere göre ise bin kişi şehit oldu. 4 binden fazla kişi ise yaralandı. Bu korkunç Çin katliamını Uygur Türkleri olarak birçok şehirde yaptığımız protestolar ile dünyaya hatırlatıyoruz " dedi.

 

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