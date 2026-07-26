Ülkesini bırakıp Filistin saflarına geçti! “Japon Ahmed” Beyrut’ta hayatını kaybetti

Japon Kızıl Ordusu’nun eski üyelerinden Kozo Okamoto, 78 yaşında Beyrut’ta öldü. Filistin mücadelesine katıldıktan sonra “Japon Ahmed” olarak anılan Okamoto’nun ölümünü, uzun yıllar boyunca kendisini Lübnan’da koruyan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi duyurdu.

Filistinliler onu “Japon Ahmed” diye tanıdı

Kozo Okamoto, Japonya’dan ayrıldıktan sonra Filistin davasına destek veren isimlerden biri olarak öne çıktı. Arap dünyasında “Ahmed el-Yabani” yani “Japon Ahmed” adıyla bilinen Okamoto, Lübnan’a yerleştikten sonra uzun süre gözlerden uzak yaşadı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Okamoto’nun Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde, uzun süredir devam eden hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lod Havalimanı saldırısıyla dünya gündemine girmişti

Okamoto’nun adı, 30 Mayıs 1972’de Tel Aviv yakınlarındaki Lod Havalimanı’na düzenlenen saldırıyla dünya kamuoyunda duyuldu. Bugün Ben Gurion Havalimanı olarak bilinen noktadaki saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıya Japon Kızıl Ordusu’ndan iki kişiyle birlikte katılan Okamoto’nun arkadaşları olay sırasında öldü. Okamoto ise yaralı halde yakalanarak İsrail’de yargılandı.

Ömür boyu hapis cezası almıştı

İsrail mahkemesi tarafından ömür boyu hapse mahkum edilen Okamoto, yaklaşık 12 yıl cezaevinde kaldı. 1985’te Filistinli gruplarla yapılan esir takası kapsamında serbest bırakıldı.

Serbest kalmasının ardından Lübnan’a geçen Okamoto’ya siyasi sığınma hakkı tanındı. Lübnan, Japonya’nın iade taleplerine rağmen Okamoto’yu ülkede tutmayı sürdürdü.

Lübnan makamları, 1997 yılında Okamoto ile birlikte dört Japon vatandaşını göçmenlik statüleri nedeniyle gözaltına aldı. Dört Japon vatandaşı 2000 yılında Japonya’ya iade edilirken, Okamoto’nun Lübnan’da kalmasına izin verildi.

Okamoto, Lübnan’daki yargı sürecinde kendisini “Arap direniş savaşçısı” olarak tanımlamıştı.

Yıllar sonra bir anmada ortaya çıkmıştı

Kozo Okamoto, kamuoyu önüne nadiren çıkan bir isimdi. Uzun bir aradan sonra 2022 yılında, Lod Havalimanı saldırısının 50. yılı için Beyrut’ta düzenlenen anma töreninde görüldü.

Tören, Filistinli direniş mensuplarının mezarlarının bulunduğu alanda yapılmıştı. Okamoto, bu törenin ardından yeniden sessiz yaşamına çekilmişti.