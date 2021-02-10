Uygur Türkleri Ankara'da buluştu: Emniyet tarafından otelden alınarak yaşadıkları şehirlere geri gönderildiler

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

İstanbul, Konya ve Kayseri'den yola çıkarak Ankara'da buluşan Uygur Türkleri, emniyet güçleri tarafından kaldıkları otelden alınarak geldikleri illere geri gönderildi. 24 Uygur Türkü Çin Büyükelçiliği önünde eylem yapacaktı.

'Çin Büyükelçiliği hiçbir cevap vermiyor'

Yaşananları yeniakit.com.tr'ye anlatan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, "Arkadaşlarımız, Doğu Türkistan'daki yakınlarının nerede olduğunu öğrenmek için Çin Büyükelçiliği'nden bilgi almak istiyorlar. Büyükelçilik ise arkadaşlarımıza hiçbir cevap vermiyor. Öldüyse öldü, tutukluysa tutuklu. Yakınlarımız nerede? Bugün Ankara'da buluşan genç kardeşlerimiz sadece anne ve babaları hakkında bilgi almak istemişti." dedi.

'Arkadaşlarımız otelden alındı'

Tümtürk, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul, Konya ve Kayseri'den gelen genç arkadaşlarımız birkaç gündür Ankara'da Çin Büyükelçiliği'ne yakınlarını soruyorlardı. Bugün de Ankara Emniyeti, arkadaşlarımızı otelden alarak otogara kadar onlara eşlik ederek geldikleri illere geri gönderdi."