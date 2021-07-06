'Uygunsuz ilişki' skandalı patlak veren Gelecek Partili Başkan Cemre Kaan Karanisoğlu istifa etti!

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İnternet üzerinden genç kızlarla uygunsuz ilişki yaşadığı ortaya çıkan Gelecek Partisi Atakum Kurucu İlçe Başkanı Cemre Kaan Karanisoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partiden istifa ettiğini açıkladı.

Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nde büyük bir rezalet patlak verdi.

Gelecek Partili başkanın uygunsuz ilişki skandalı

Davutoğlu’nun talimatıyla geçtiğimiz yıl Gelecek Partisi Samsun Atakum Kurucu İlçe Başkanlığına atanan Cemre Kaan Karanisoğlu’nun genç kızlarla internet üzerinden uygunsuz ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Akit'in ulaştığı Karanisoğlu iddiaları yalanladı

Yeni Akit'in gelen görüntülerin ardından kendisine ulaştığı Cemre Kaan Karanisoğlu, “Böyle bir şeyin aslı yok. Uydurulmuş şeyler. Bu tür şeyler teşkilat içinde sürekli yapılıyor. Bunlarla alakalı biz genel merkeze bilgi verdik. Gerekli soruşturmalar açıldı. Yine de siz haber değeri görüyorsanız bunları yayınlayın” diyerek hakkındaki gayri ahlaki ilişki iddialarını yalanladı.

Yeni Akit gazetesinden Zekeriya Say'ın haberiyle patlak veren 'sanal seks' rezaletinin ardından Gelecek Partisi, Cemre Kaan Karanisoğlu hakkında soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.

"Kendisiyle ilişiğimiz kalmadı"

Akit Gazetesi'ne ulaşan Gelecek Partisi Samsun İl Başkanlığı Hukuk sorumlusu Av. Enes Kamil Koyuncuoğlu ise "Kendisiyle ilişiğimiz kalmadı. Artık ilçe başkanımız değil.” diyerek Karanisoğlu'nun istifasını aldıklarını söyledi.

Karanisoğlu'ndan istifa açıklaması

Sosyal medya hesabından akşam saatlerinde paylaşım yapan Cemre Kaan Karanisoğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Uygunsuz ilişki skandalı ortaya çıkan ve gelen tepkilerin ardından görevinden ayrılmak zorunda kalan Karanisoğlu, istifasına 'iş yoğunluğu'nu gerekçe gösterdi.