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Gündem Uygunsuz görüntülerle ilgisi bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Gündem

Uygunsuz görüntülerle ilgisi bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Giresun'da lise öğrencisi oldukları öne sürülen gençlerin deniz kıyısında uygunsuz şekilde yakalanmasına ilişkin görüntüleri tepkilere yol açtı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Giresun Valiliği konuyla ilgili açıklamada bulundu. Valilik'ten yapılan açıklamada görüntülerde ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 23:51:00 -
Uygunsuz görüntülerle ilgisi bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Giresun'daki bir sahilde liseli oldukları iddia edilen iki gencin uygunsuz görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı. Görüntülerin büyük tepki çekmesin ardından Giresun Valiliği, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Valilik'ten yapılan açıklamada deniz kıyısında meydana gelen bir olaya müdahale sırasında kayda alınan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

İdari tahkikat başlatıldı

Giresun Valiliği, paylaşımında "13.05.2022 tarihinde yaşanan olayın ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata başlanılmıştır.

2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

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