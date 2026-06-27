Altın yatırımcısının kâbusu başladı: Bunu duyan herkes ters köşe olacak

Fed’in şahin para politikası ve güçlenen dolar endeksi, altın piyasasında sert bir düzeltme sürecini tetikleyerek yatırımcıları endişelendirmeye başladı. Piyasa analisti Kelvin Wong, ons fiyatının 3.400 dolar seviyelerine kadar çekilebileceğini öngörerek iç piyasadaki gram fiyatının 5 bin TL sınırına gerileyebileceği senaryosunu masaya yatırdı. Küresel piyasalardaki bu aşağı yönlü baskı, gümüş ve platin gibi diğer değerli metalleri de beraberinde aşağı çekiyor.