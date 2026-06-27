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Ekonomi
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Altın yatırımcısının kâbusu başladı: Bunu duyan herkes ters köşe olacak

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Altın yatırımcısının kâbusu başladı: Bunu duyan herkes ters köşe olacak

Fed’in şahin para politikası ve güçlenen dolar endeksi, altın piyasasında sert bir düzeltme sürecini tetikleyerek yatırımcıları endişelendirmeye başladı. Piyasa analisti Kelvin Wong, ons fiyatının 3.400 dolar seviyelerine kadar çekilebileceğini öngörerek iç piyasadaki gram fiyatının 5 bin TL sınırına gerileyebileceği senaryosunu masaya yatırdı. Küresel piyasalardaki bu aşağı yönlü baskı, gümüş ve platin gibi diğer değerli metalleri de beraberinde aşağı çekiyor.

#1
Foto - Altın yatırımcısının kâbusu başladı: Bunu duyan herkes ters köşe olacak

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve Fed'in sıkı para politikası beklentileri altını baskılamaya devam ediyor. Ons altındaki düşüş sürerken, yurt içinde gram altının 5 bin TL sınırına gerileyip gerilemeyeceği merak konusu oldu. Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sürdürebileceği beklentisi ve doların güçlenmesiyle birlikte değer kaybetmeye devam ediyor.

#2
Foto - Altın yatırımcısının kâbusu başladı: Bunu duyan herkes ters köşe olacak

Piyasa uzmanları, altındaki aşağı yönlü hareketin devam edebileceğine yönelik uyarılarda bulunuyor. OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, Fed'in şahin para politikasının dolar üzerinde güçlü bir etki yarattığını ve bunun altın fiyatlarında aşağı yönlü kırılmayı tetiklediğini ifade etti. Wong, mevcut düzeltme sürecinin devam etmesi halinde ons altında uzun vadede 3.400 dolar seviyesinin görülebileceğini öngördü.

#3
Foto - Altın yatırımcısının kâbusu başladı: Bunu duyan herkes ters köşe olacak

ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi ve faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, altın üzerindeki baskıyı artıran ana faktörler arasında yer alıyor. Piyasalarda yıl sonuna kadar ek faiz artırımı ihtimali fiyatlanmaya devam ediyor. Güçlü dolar endeksi de altını diğer para birimleri karşısında daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor.

#4
Foto - Altın yatırımcısının kâbusu başladı: Bunu duyan herkes ters köşe olacak

Altındaki düşüşe paralel olarak diğer değerli metallerde de gerileme görüldü. Gümüş, platin ve paladyum fiyatları da haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

#5
Foto - Altın yatırımcısının kâbusu başladı: Bunu duyan herkes ters köşe olacak

Analistlerin dikkat çektiği senaryonun gerçekleşmesi durumunda iç piyasadaki fiyatların nasıl etkileneceği hesaplandı. Ons altın 3 bin 400 dolar olursa gram altın yaklaşık 5 bin 96 TL civarına denk gelir.

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